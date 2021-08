AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag verdeeld gesloten, na een afwachtende handelsdag, met een klein verlies voor de hoofdindex AEX.

De AEX index sloot 0,2 procent lager op 781,93 punten. DE Midkap-index steeg 0,4 procent en de smallcaps werden 1,1 procent meer waard.



"Alle ogen zijn gericht op Jerome Powell", zei André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Het optimisme van de afgelopen paar dagen doofde woensdag een beetje uit, wat volgens Brouwers ook niet zo gek was na de sterke stijgingen.

Als de stemming maar positief genoeg is, maakt het niet veel uit wat de Fed-voorzitter zal zeggen in Jackson Hole, merkte Brouwers, omdat alles positief kan worden uitgelegd.

De beleggingsexpert verwacht zelf dat de centrale bankier inderdaad zal aankondigen dat het opkoopprogramma zal worden afgebouwd. "Dat zal met veel mitsen en maren worden omgeven, maar ik denkt toch dat hij dat zal aankondigen."

De markt zal daar waarschijnlijk uiteindelijk negatief op reageren, omdat dit het begin van het einde zal zijn van een belangrijke drijvende kracht onder de stijgende aandelenkoersen van de afgelopen jaren. Maar die reactie kan nog wel even op zich laten wachten.

Brouwers vergelijkt het huidige optimisme met dat van het dotcombubbel eind jaren negentig van de vorige eeuw. Ook toen bleef het geloof nog geruime tijd dat men moest blijven kopen op de dips. Maar als de markt eenmaal is gekenterd, moet je dat nu juist niet doen. "Ik had zelf gedacht dat die omslag er al eerder zal zijn, maar misschien komt die nu wel", aldus Brouwers. Hij benadrukte dat het sentiment nog erg sterk is.

Veel andere beurscommentatoren denken dat Powell in zijn toespraak vrijdag zal afzien van de aankondiging om de stimulering te gaan 'taperen', nu de wereldeconomie vertraagt onder invloed van de deltavariant van het coronavirus.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is gedaald van 100,8 in juli naar 99,4 in augustus. In de namiddag bleken de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten in juli nauwelijks te zijn gedaald, terwijl de voorraden ruwe olie met 3 miljoen vaten daalden.

De olieprijs was stabiel, met een lichte daling voor de West Texas Intermediate future en een licht hogere Brent-future.

De dollar stond op 1,1754, ook weinig veranderd ten opzichte van dinsdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ASR Nederland na cijfers 4,5 procent. De verzekeraar, voorheen Assurantiën Stad Rotterdam, versloeg de verwachtingen ruimschoots en het dividend ging omhoog. KBC Securities zette het aandeel op de kooplijst en het koersdoel ging van 32,00 naar 41,00 euro.

CFO Annemiek van Melick denkt dat de verkoop van de vermogensbeheertak door rivaal NN Group gunstig kan uitpakken voor het eigen vermogensbeheerbedrijf van ASR, dat een specifieke niche bedient met duurzame Nederlandse hypotheken en vastgoed. Die kennis zou ASR Nederland zelf niet graag kwijtraken, zei ze tegen ABM Financial News.

Sectorgenoot Aegon profiteerde mee met een winst van 1,5 procent, en NN Group maakte een pas op de plaats.

ING won 1,4 procent. De banken blijven nog wat achter, volgens Brouwers. "Vroeger had je voor een rally banken nodig, nu technologie." De beursexpert blijft zich verbazen over de extreem positieve waarderingen van technologie-aandelen. "Die zijn net zo goed cyclisch als de zogenaamde 'cyclische' aandelen, maar er is veel geld beschikbaar en er moeten winnaars zijn, dus blijft men kopen", aldus Brouwers.

Halfgeleiderfondsen BESI, ASML en ASMI sloten hoger, Adyen deed een stap terug.

Bij de oude economie-aandelen eindigde Shell vlak, Philips leverde 0,7 procent in en Unilever verloor 1,1 procent.

In de AMX trok Alfen de kar met een plus van 3,3 procent. Grondstoffenfondsen OCI, AMG en Aperam wonnen dik 2,5 procent.

Smallcap Kendrion verloor 5 procent na cijfers. ING noemde de cijfers solide, maar de achterblijven bussenmarkt is een punt van zorg.

Stern won 3 procent. Het bedrijf is goed gepositioneerd voor 2021, volgens analist Edwin de Jong van Edison.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden licht hoger rond sluitingstijd op het Damrak.