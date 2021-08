Beursblik: Powell blijft wellicht nog voorzichtig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN) De Federal Reserve houdt wellicht nog heel wat slagen om de arm tijdens Jackson Hole. Dit vertelde hoofdeconoom Peter Vanden Houte van ING België aan ABM Financial News op woensdag, in aanloop naar het symposium van centrale bankiers op vrijdag. “Tot een maand geleden was de verwachting dat de Fed tapering zou aankondigen, of zeg liever ‘vooraankondigen’. De markt ging hier ook vanuit. Nu ligt dat anders, de economie begint volgens de laatste macro-economische indicatoren wat te sputteren, al is dat een groot woord. Er zijn enkele data die verslechteren, zoals bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen of het vertrouwen binnen de kleine en middelgrote ondernemingen. Het lijkt erop dat de deltavariant voor problemen zorgt, ook door bijvoorbeeld de aanvoerlijnen uit Azië te blokkeren”, blikte Vanden Houte vooruit. Door dit alles zal voorzitter Jérôme Powell wellicht wat voorzichtiger zijn. “Hij zal verschillende slagen om de arm houden. Ze kunnen daarbij wijzen op het gemiddelde inflatiedoel, waarbij deze een tijd hoger kan liggen of op de arbeidsmarkt waar bepaalde kwetsbare groepen nog moeten ondersteund worden”, stelde de hoofdeconoom. De inflatie ligt daarentegen een stuk boven de 5 procent. “Maar dit komt volgens mij op de tweede plaats. De focus ligt eerder op groei- en arbeidsmarktgegevens. Men wil zich niet in de hoek laten zetten door de rente te laten optrekken wegens inflatie terwijl de economie aan het herstellen is.” Volgens de econoom zal corona deel van ons leven blijven en een beperkte druk blijven uitoefenen op de economie. “Bepaalde maatregelen worden wellicht permanent op bepaalde plekken, zoals mondmaskers. Merk op dat dit in Azië al de gewoonte was, dat kan misschien hier ook. Verder zal het iets worden als de griep met verschillende varianten die hun opmars maken. Af en toe een uitbraak, groepen mensen die ziek zijn en een paar dagen thuis zijn, nieuwe vaccinaties, maar een milder ziektebeeld. De economische impact zal beperkt blijven als we lockdowns en dergelijke kunnen vermijden.” Bron: ABM Financial News

