Futures VS neigen naar groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, wat wijst op magere handel een dag nadat de S&P500 voor de vijftigste keer dit jaar een record neerzette. Een meevallend economisch cijfer zorgde voor een lichte winst. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor opening op een minieme plus. De Nasdaq-future steeg 0,1 procent. Beleggers zeggen te wachten op wat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vrijdag zal zeggen bij het symposium voor centrale banken in Jackson Hole. De vraag is of de Fed de plannen om het opkoopprogramma af te bouwen doorzet in de komende maanden, of dat dit wordt uitgesteld nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer oploopt en het economisch herstel lijkt te vertragen. "Het is afwachten omdat we op het punt komen waarop we denken dat er definitieve informatie komt over 'taperen'", zei Daniel Morris van BNP Paribas. Andere zaken spelen ook mee. Definitieve goedkeuring van het coronavaccin van Pfizer en BionNTech heeft sommige bedrijven ertoe aangezet om vaccinatie te verplichten voor werknemers. Dit zou gunstig kunnen zijn voor de vaccinatiegraad in de VS. Aan de andere kant zijn er zorgen dat de vaccins niet erg lang werkzaam blijven, wat weer een rem op de economie zou kunnen zetten. Economisch nieuws komt van de orders voor duurzame goederen, die 0,1 procent daalden in juli. Er was een krimp van 0,5 procent verwacht.



De olieprijs steeg verder na de herstelbeweging van de voorgaande dagen. Een oktoberfuture West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 68,17 dollar. De novemberfuture Brent-olie werd ook 0,9 procent duurder. De euro/dollar noteerde op 1,1745. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1758 op de borden. Bedrijfsnieuws Dicks Sporting Goods en Express, een geliefd aandeel van particuliere beleggers, steeg 11 procent voorbeurs, op een recordwinst en omzet voor de sportwinkelketen. De omzet van 3,27 miljard dollar was ruim boven de verwachting van 2,84 miljard. Na het sluiten van Wall Street volgt Salesforce.com met resultaten. De zogenaamde meme stocks, zoals AMC Entertainment en GameStop waren gisteren weer volatiel. Express stond voorbeurs 3 procent hoger. Goldman Sachs zal zijn medewerkers en gasten verplichten om geheel gevaccineerd te zijn. Wie op 7 september nog niet beide prikken heeft gekregen, moet vanuit huis werken. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag op nieuwe records voor de S&P500 en ook voor de Nasdaq, die voor het eerst boven 15.000 punten kwam. De S&P 500 index steeg 0,15 procent tot 4.486,23 en de Nasdaq Composite Index won 0,5 procent tot 15.019,80 punten. De Dow Jones-index steeg 0,09 procent tot 35.366,26. Bron: ABM Financial News

