Wereldhandel stabiliseert

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het volume van de wereldhandel is in juni op maandbasis bescheiden gegroeid, met 0,5 procent, na een lichte krimp in mei van 0,7 procent. Dit meldde het Centraal Planbureau vrijdag in zijn Wereldhandelsmonitor.



Met deze stabilisering lijkt het sterke herstel van de mondiale goederenhandel ten einde zijn gekomen, stelt het CPB. Het herstel volgde op de terugval door de coronacrisis in 2020.



De krimp van 0,7 procent in mei was groter dan de eerdere schatting van 0,3 procent krimp.



De wereldwijde industriële productie steeg in juni met 1,0 procent na een daling van 1,2 procent in mei. Bron: ABM Financial News

