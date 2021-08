Europese beurzen weifelend rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag weinig veranderd ten opzichte van de slotstanden van dinsdag, in afwachting van nieuwe impulsen en macro-economische ontwikkelingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent naar 471,70 punten. De Duitse DAX liet een minnetje zien van 0,1 procent op 15.888,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 6.675,93 punten. De Britse FTSE steeg woensdag eveneens 0,2 procent naar 7.138,59 punten.

De Duitse IFO-index daalde van 100,8 naar 99,4 in augustus, was zwakker was dan de verwachte 100,3. Dit laat zien dat de vooruitzichten aanzienlijk versomberd zijn, nu het economische herstel zijn piek nadert, stelde Martin Moryson van DWS. Toch is hij positief over de voortgang van het herstel in Duitsland, die nog geruime tijd zal duren, ook al is het dan wat trager. Als de beperkingen in de aanvoer van grondstoffen worden opgelost, zal het herstel daardoor ook langer kunnen doorzetten, volgens Moryson.

Olie noteerde woensdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 67,28 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 70,14 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1752. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1739 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1758 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Pernod Ricard verwacht dat een importbelastingvoordeel in de Verenigde Staten een positieve impact zal hebben op de winstgevendheid dit jaar. De koers van het aandeel noteerde X procent.

In Parijs domineerden woensdag de plussen. De koers van het aandeel Publicis was de sterkste stijger met een plus van 2,9 procent.

In Frankfurt waren de minnen in de meerderheid hoewel de uitslagen beperkt bleven. Munich Re was de sterkste daler met 1,1 procent. Sterkste stijger betrof hier het aandeel Siemens Energy dat de koers met ruim 2 procent zag oplopen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,15 procent tot 4.486,23 en de Nasdaq Composite Index won 0,5 procent tot 15.019,80 punten. De Dow Jones-index steeg 0,09 procent tot 35.366,26.