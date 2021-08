Beursblik: coronacrisis beperkt schadeclaims bij ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft beter dan verwacht gepresteerd met zijn winst en de hoeveelheid operationeel gegenereerd kapitaal, dankzij lagere schadeclaims, terwijl de solvabiliteit in lijn met de verwachtingen was. Dit stelde UBS woensdag in een reactie op de cijfers van het bedrijf. Het operationele resultaat was 11 procent beter dan verwacht. Dit was vooral te danken aan de positieve impact van de coronapandemie op de schadeverzekeringen. Ook zonder dat effect was er echter een sterke groei van de premies en van de onderliggende winstgevendheid. Bij de levensverzekeringen verbeterde het resultaat ook, ondanks een negatieve impact van de coronacrisis van 13 miljoen euro, wat wijst op een onderliggende verbetering. De opvallendste plus was het gegenereerde kapitaal, dat 20 procent meer was dan verwacht, met 372 miljoen. Ook dit lijkt vooral te danken aan de schadeverzekeringen. Voor het hele jaar verwacht UBS zelfs 550 miljoen euro gegenereerd kapitaal en een operationeel resultaat van 940 miljoen euro, wat ruimte zou bieden voor hogere financiële doelen en aandeleninkopen bij de aankomende beleggersdag van 7 december. UBS heeft een koopadvies en koersdoel van 39,20 euro. Het aandeel ASR stond woensdag 4,4 procent hoger op 39,52 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.