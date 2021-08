Beursblik: Stern goed gepositioneerd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern is goed gepositioneerd in een onzekere automarkt voor 2021. Dit stelde analist Edwin De Jong van Edison woensdag in een rapport na de publicatie van de resultaten van het leasebedrijf vorige week. Edison verhoogde zijn taxaties voor de winst per aandeel voor 2021 met 10,5 procent en voor 2022 met 9,9 procent op basis van de aangepaste organisatie en een verbeterde marktomgeving. Tegelijkertijd beoordeelde Edison dat de waardering voor het aandeel relatief laag is, uitgedrukt in de verhouding tussen de koers en de winsttaxatie voor 2022 van 6,7. Volgens De Jong zijn er veel kansen om meer aandeelhouderswaarde te creëren, via bijvoorbeeld overnames en een hoger dividend. Het aandeel Stern noteerde woensdag op een groen Damrak vlak op 14,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.