Valuta: euro stabiel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag aan de bovenkant van zijn smalle bandbreedte in een markt die weet dat er weinig tot geen nieuwe inzichten uit het online symposium van het Amerikaanse Jackson Hole zullen komen. "Met dat inzicht is de aandacht verschoven naar cijfers over de Amerikaanse duurzame goederen, de inflatieocomponent in de bestedings- en inkomensdata van de Verenigde Staten en uiteindelijk het Amerikaanse banenrapport over augustus, dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Mevissen schat in dat het banencijfer de belangrijkste parameter voor de Federal Reserve is, aan de hand waarvan het beleidsorgaan de planning rond tapering bepaalt. In Duitsland kwam het ondernemersvertrouwen over augustus lager uit dan verwacht. In de Verenigde Staten gaat de aandacht woensdag uit naar de orders voor duurzame goederen over juli en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag vlak op 1,1751 dollar. De Europese munt noteerde eveneens vlak op 0,8559 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag onveranderd op 1,3728 dollar. Bron: ABM Financial News

