AEX kruipt verder omhoog, cijfers ASR goed ontvangen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 784,19 punten.

"Op de wereldwijde aandelenbeurzen lijkt de energie nog volop aanwezig", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Maar onzekerheid over de effecten van de oprukkende deltavariant van het coronavirus en zorgen over afnemende steunprogramma’s van de centrale banken leiden tot slechts kleine koersuitslagen."

Wiersma ziet dat de omzetten op de beurzen onverminderd laag zijn in afwachting van nieuws uit Jackson Hole. "Beleggers nemen even pauze, wat goed te begrijpen is", aldus Wiersma. De consensus is volgens analisten van SEB dat Fed-voorzitter Jerome Powell weinig zal loslaten over plannen omtrent tapering.

"De deltavariant van het coronavirus en de Fed trekken de aandacht van beleggers en het feit dat Amerikaanse toezichthouders gisteren akkoord gaven voor het vaccin van Pfizer zorgde voor een kleine injectie voor de beurzen", aldus de analisten van SEB.

De euro/dollar noteerde op 1,1750. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1758 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1754 op de borden. De olieprijzen daalden met 0,8 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is gedaald van 100,8 in juli naar 99,4 in augustus. Verder krijgen beleggers vanmiddag cijfers over de orders voor duurzame goederen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ASR Nederland na cijfers 4,8 procent. De verzekeraar versloeg de verwachtingen ruimschoots en het dividend ging omhoog. Als gevolg zette KBC Securities het aandeel op de kooplijst en het koersdoel ging van 32,00 naar 41,00 euro.

Unibail-Rodamco-Westfield en Prosus stegen tot 1,3 procent. Philips leverde juist 0,7 procent in en Unilever verloor 0,9 procent.

In de AMX trok Alfen de kar met een plus van 2,3 procent. OCI leverde juist 0,4 procent in en ook Intertrust kon met een min van 0,2 procent net niet in het groen komen.

Onder de kleinere fondsen won Sif 3,3 procent, terwijl Kendrion 3,5 procent daalde na cijfers.