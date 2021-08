Update: meer omzet en hoger resultaat voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen, terwijl de nettowinst fors aantrok. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

De omzet over het tweede kwartaal van 2021 kwam op jaarbasis 40 procent hoger uit op 119,3 miljoen euro. Het genormaliseerde operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 96 procent naar 15,8 miljoen euro met een bijbehorende marge van 13,3 procent.

De genormaliseerde nettowinst steeg van 1,1 miljoen naar 6,1 miljoen euro.

Deze resultaatvorming vloeide voort uit het leverage-effect. "We hebben de afgelopen jaren stevig aangestuurd op kostenbeheersing", aldus CEO Joep van Beurden van Kendrion woensdag tegen ABM Financial News. "Als percentage van de omzet zijn de kosten over de verslagperiode omlaag gegaan. Met een omzetstijging van 40 procent betaalt zich dat in de resultaten uit. Leverage is belangrijk, ook bij het realiseren van onze doelstelling voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025 en een EBITDA-marge van ten minste 15 procent", aldus de CEO.

De kosten stegen over het tweede kwartaal met 10,4 miljoen euro als gevolg van een hoger activiteitenniveau en de tijdelijke kostenbeperkingen in het eerste halfjaar van 2020, maar als percentage van de omzet daalde het kostenpeil van 37,8 procent naar 35,8 procent.

Van Beurden bracht woensdag naar voren dat efficiëntie in de coronacrisis in algemene zin een belangrijk thema voor bedrijf en samenleving is geworden. "Een minder vuile natuur en woonomgeving zijn daarbij prominente aandachtspunten geworden waar wij met onze producten op inspelen", aldus Van Beurden.

De nettoschuldpositie steeg van 109,7 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal naar 112,7 miljoen euro eind tweede kwartaal.

De schuldratio kwam uit op 2,1, ruimschoots onder de bankconvenanten van 4,75.

Outlook

Het bedrijf ziet aanhoudende verstoringen in de levering van onderdelen. "Het zijn niet alleen plastics, chips en metalen, maar ook andere onderdelen en stoffen die op zich laten wachten. De aanvoerketen is in de afgelopen periode dan ook danig in de war geraakt en het gaat nog wel even duren voordat die zich weer heeft hersteld. Wij denken dat in de tweede helft van het volgend jaar alles weer normaal zou moeten zijn, als er zich geen nieuwe verstoring aandienen", aldus Van Beurden.

In het realiseren van de doelstellingen van de onderneming is toelevering het ene punt van zorg, de arbeidsmarkt is dat in toenemende mate ook. "We hebben altijd al een tekort aan technisch personeel ervaren, vooral de spoeling in de belangrijke markt voor software electronics is echt zeer dun", aldus de CEO van Kendrion woensdag.

Kendrion verwacht niettemin voor alle drie de divisies een stijging van de vraag naar zijn producten. Verder zegt Kendion "zeer goed" op schema te liggen met het behalen van de doelstellingen op middellange termijn.

Het aandeel Kendrion eindigde dinsdag op een groen Damrak met een winst van 7,6 procent op 24,65 euro.

Update: om commentaar management toe te voegen.