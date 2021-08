Vlakke opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent hoger op 783,15 punten. De Amsterdamse beurs maakt zich, net als andere Europese aandelenmarkten, op voor een terughoudende start van de handelsdag. Beleggers blijven zich richten op de ontwikkeling van het economisch herstel van de coronacrisis. Op Wall Street vonden de meeste aandelen de weg omhoog dinsdag, waarbij zowel de S&P 500 als de Nasdaq-index een nieuw record neerzette. De winsten bleven evenwel beperkt, nadat een opleving van het aantal besmettingen leidde tot nieuwe maatregelen in meerdere markten om een verdere verspreiding in te dammen. "De deltavariant blijft een belangrijk risico voor de economische groei en de tijdlijn van de Federal Reserve", aldus econoom Lauren Goodwin van New York Life Investments. "Onze beste gok is dat deze variant niet het economische herstel teniet zal doen, maar eerder de groei zal vertragen." "De pandemie speelt nog steeds een grote rol", aldus fondsbeheerder Greg Marcus van UBS Private Wealth Management. "Dit zal er mogelijk toe leiden dat de Fed een stuk vergeeflijker zal zijn in de keuze omtrent tapering." Volgens Marcus kan de centrale bank iets minder haast maken met het afbouwen van de maandelijkse inkopen ter waarde van 120 miljard dollar. Beleggers kijken uit naar de Jackson Hole-conferentie. Op vrijdag zal Fed-voorzitter Jerome Powell spreken. Ondertussen blijven beleggers zich in de markt kopen, zo ziet Marcus. Het algemene sentiment lijkt positief, aldus ING, maar dit kan volgens de bank veranderen in aanloop naar het symposium. Toch verwacht ING dat beleggers tegen maandag niet veel wijzer zijn geworden met betrekking tot de intenties van de Fed. "Dit zal voor de optimisten waarschijnlijk genoeg zijn om het sentiment positief te houden", aldus analisten van de bank. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe verwacht juist dat beleggers hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed, en dat kan een marktreactie uitlokken. "Als Powell in zijn toespraak de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid", voorspelt de analist. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat de Fed pas ergens in september het raamwerk voor tapering bekend zal maken. Analisten van Deutsche Bank mikken zelfs op november. De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen en sloot op het hoogste niveau in ruim een week, na de dalingen in de voorgaande week. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,9 procent hoger op 67,54 dollar op de New York Mercantile Exchange. Voor het eerst sinds juli rapporteerde China geen nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat verzachtte zorgen bij beleggers dat de uitbraken van de deltavariant van het coronavirus gaan leiden tot minder vraag naar energie. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen 0,6 procent lager. Voor vanmiddag staan nog cijfers over de wekelijkse olievoorraden op de rol. De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1758 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1754 op de borden. Bedrijfsnieuws ASR Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar het operationeel resultaat hoger zien uitkomen en verwacht voor dit jaar een belangrijke stijging van het operationeel resultaat ten opzichte van 2020. Kendrion heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen, terwijl de nettowinst fors aantrok. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg dinsdag 0,2 procent tot 4.486,23 en de Nasdaq Composite Index won 0,5 procent tot 15.019,80 punten. De Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 35.366,26. Bron: ABM Financial News

