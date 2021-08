ASR Nederland verslaat verwachtingen weer ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar het operationeel resultaat hoger zien uitkomen en verwacht voor dit jaar een belangrijke stijging van het operationeel resultaat ten opzichte van 2020. Dit maakte de verzekeraar woensdag voorbeurs bekend. In het afgelopen halfjaar bedroeg het operationeel resultaat 536 miljoen euro tegen 446 miljoen euro een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een operationeel resultaat van 482 miljoen euro. De bruto geschreven premies bedroegen 342 miljoen euro, een stijging van 31 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar. Het nettoresultaat op basis van IFRS steeg van 233 miljoen euro vorig jaar naar 454 miljoen euro door een hoger operationeel resultaat, de hogere indirecte beleggingsopbrengsten en een minder negatief resultaat van incidentele posten. De Solvency II ratio kwam uit op 197 procent tegen 199 procent aan het eind van 2020 na aftrek van 111 miljoen euro aan interim-dividend en de inkoop van eigen aandelen voor 75 miljoen euro in de eerste jaarhelft. ASR wil een interim-dividend uitkeren van 0,82 euro per aandeel tegen 0,76 euro een jaar eerder, hetgeen 40 procent van het reguliere dividend over 2020 is. Outlook ASR Nederland verwacht dat het operationeel resultaat voor 2021, inclusief de incidentele impact van COVID-19, een belangr?ke st?ging zal laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de schaal van Mock zou dit een stijging van 12 tot 20 procent betekenen. Het aandeel ASR Nederland sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 37,84 euro. Bron: ABM Financial News

