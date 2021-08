Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 26 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, herstellend van eerdere verliezen, terwijl beleggers minder bang werden dat de Fed monetaire verkrapping aankondigt bij de centralebankenreünie in Jackson Hole eind deze week.

In Jackson Hole zou de Federal Reserve zijn plannen om de obligatie-opkopen terug te schroeven in detail kunnen uiteenzetten. "Tot voor kort leek dit het perfecte platform om een fundament te leggen voor een taper-aankondiging in september, maar zorgen over economische cijfers en een sterke toename van besmettingen met de deltavariant in de VS kan betekenen dat de Fed een voorzichtiger toon aanslaat", zei Craig Erlam van Oanda.

Vorige week reageerden de aandelenmarkten alert op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve, die tapering relateerden aan de Amerikaanse arbeidsmarkt. En in juli vonden veel meer mensen een baan dan verwacht. Volgende week komt het banenrapport over augustus naar buiten en een bevestiging van de trend zal de Fed zeker verder aan het denken zetten.

Maar ondertussen kan de deltavariant van het coronavirus nog een spelbreker van formaat worden en dan kan tapering voorbarig zijn.



Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten BMW en Volkswagen deden goede zaken in Frankfurt met winsten van ruim 2 procent. Ook vliegtuigbouwer Airbus was een winnaar in Parijs, evenals treinenfabrikant Alstom en automerk Renault.

De staalsector was in trek met een winst voor ArcelorMittal van 2,7 procent en Aperam van 2,6 procent. Ook chemiereus BASF eindigde in het groen, met een winst van zo'n 2 procent.

Ook grote technologiebedrijven deden het goed, met stijgingen voor Infineon, Prosus, en Adyen. Maaltijdbezorger Delivery Hero blonk uit met een koerswinst van meer dan 5 procent.

In Parijs waren de makers van luxe-artikelen Hermès International en LVMH verliezers, met 1,5 tot 2 procent koersdaling.



Euro STOXX 50 4.178,08 (+0,04%)

STOXX Europe 600 471,68 (-0,04%)

DAX 15.905,85 (+0,33%)

CAC 40 6.664,31 (-0,28%)

FTSE 100 7.125,78 (+0,24%)

SMI 12.524,10 (-0,32%)

AEX 783,15 (+0,37%)

BEL 20 4.328,31 (+0,28%)

FTSE MIB 26.027,91 (-0,07%)

IBEX 35 8.948,60 (-0,22%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag hoger gesloten en zagen de Nasdaq-index voor het eerst de grens van 15.000 punten doorbreken, op optimisme over de volledige goedkeuring van een coronavaccin en een mogelijke langere duur van de monetaire stimulering door de Federal Reserve.

Een vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg volledige goedkeuring in de VS. Gehoopt wordt dat meer ongevaccineerden nu alsnog een prik gaan halen, waardoor de deltavariant van het coronavirus een minder grote bedreiging voor de economie zou worden.

"Hoe meer gevaccineerden we hebben, hoe meer kans er is op licht aan het einde van de tunnel. Dat is het nieuws van de dag", zei Beata Kirr van Bernstein Private Wealth Management.

Energie-aandelen profiteerden van een stijgende olieprijs, die werd aangejaagd doordat er in China geen nieuwe besmettingen met het virus werden gemeld. Ook komt het verkeer de grote steden in China weer op gang. De olieprijs steeg ongeveer 3 procent dinsdag.

"De pandemie is nog steeds zeer aanwezig", zei Greg Marcus van UBS. Hij denkt dat de Fed hierdoor langer kan wachten met het terugschroeven van het opkoopprogramma dat de economie moet stimuleren.

Eind deze week zal Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak houden die inzicht kan bieden in de timing en de omvang van een aanstaande reductie van het obligatie-opkoopprogramma van de Federal Reserve, nu het langzaamerhand tijd wordt om de economie niet meer monetair te stimuleren, maar juist af te remmen.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe verwacht dat beleggers hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed, en dat kan een marktreactie uitlokken.

"Als Powell in zijn toespraak de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid", voorspelt de analist.

Op de Amerikaanse huizenmarkt werden in juli weer meer bestaande woningen verkocht. De huizenprijzen stegen sterk.





Bedrijfsnieuws

Palo Alto Networks sloot 19 procent hoger. Het cyberbeveiligingsbedrijf meldde woensdagavond sterke omzetcijfers.

Elektronica-retailer Best Buy verhoogde zijn groeiverwachting tot 9 à 11 procent, van 3 à 6 procent, voor de vergelijkbare omzet dit boekjaar, na kwartaalcijfers. Het aandeel sprong 10 procent omhoog.

CrowdStrike kon ook 9 procent bijschrijven op het nieuws dat het aandeel wordt opgenomen in de Nasdaq-100-index.



Opvallend was dat de twee grootste aandelen in de Nasdaq-index, Apple en Microsoft, allebei lager sloten.



Pinduoduo werd 21 procent meer waard. De mobiele marktplaats uit China, die landbouwproducenten en consumenten bij elkaar brengt, boekte onverwachts winst. De omzet die bijna verdubbelde was echter lager dan verwacht.

Airbnb won bijna 9 procent.



Het Chinese e-commerce bedrijf JD.com kwam dinsdag met sterke cijfers over het tweede kwartaal, waarbij de omzet met 26 procent steeg naar meer dan 39 miljard dollar. Het aandeel steeg 14 procent aan de Nasdaq.

S&P 500 index 4.486,23 (+0,15%)

Dow Jones index 35.366,26 (+0,0,9%)

Nasdaq Composite 15.019,80 (+0,52%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 27.705,80(-0,1%)

Shanghai Composite 3.526,49 (+0,3%)

Hang Seng 25.634,38 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op XXX en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1754 op de borden.

USD/JPY Yen 109,75

EUR/USD Euro 1,1739

EUR/JPY Yen 128,84

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Augustus (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Salesforce.com - Cijfers tweede kwartaal (VS)