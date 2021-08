Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen en sloot op het hoogste slot in ruim een week, na de dalingen in de voorgaande week. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,9 procent hoger op 67,54 dollar op de New York Mercantile Exchange. Voor het eerst sinds juli rapporteerde China geen nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat verzachtte zorgen bij beleggers dat de uitbraken van de deltavariant van het coronavirus gaan leiden tot minder vraag naar energie. "Het terugveren van de olieprijs zal alleen doorgaan als de nieuwskoppen het verhaal blijven steunen dat diverse landen de deltavariant veel beter in de hand hebben", zei Edward Moya van Oanda. Handelaren wachten ook op wekelijkse data over Amerikaanse olievoorraden die woensdag door de Amerikaanse overheid worden gepubliceerd. Dinsdagavond is er al een eerste rapport van API. Analisten rekenen voor woensdag op een daling van de voorraad ruwe olie met 3,2 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

