Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, herstellend van eerdere verliezen, terwijl beleggers minder kans zien dat de Fed monetaire verkrapping aankondigt bij de centralebankenreünie in Jackson Hole eind deze week.

De brede STOXX Europe 600 index sloot vrijwel vlak op 471,79 punten. De Duitse DAX steeg 0,3 procent naar 15.905,85 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent tot 6.664,31 punten en de Britse FTSE 100 index eindigde 0,2 procent hoger bij een slot van 7.125,78 punten.

In Jackson Hole zou de Federal Reserve zijn plannen om de obligatie-opkopen terug te schroeven in detail kunnen uiteenzetten. "Tot voor kort leek dit het perfecte platform om een fundament te leggen voor een taper-aankondiging in september, maar zorgen over economische cijfers en een sterke toename van besmettingen met de deltavariant in de VS kan betekenen dat de Fed een voorzichtiger toon aanslaat", zei Craig Erlam van Oanda.

Vorige week reageerden de aandelenmarkten alert op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve, die tapering relateerden aan de Amerikaanse arbeidsmarkt. En in juli vonden veel meer mensen een baan dan verwacht. Volgende week komt het banenrapport over augustus naar buiten en een bevestiging van de trend zal de Fed zeker verder aan het denken zetten.

Maar ondertussen kan de deltavariant van het coronavirus nog een spelbreker van formaat worden en dan kan tapering voorbarig zijn.

In de huizenmarkt in de Verenigde Staten dreigt oververhitting. De gemiddelde huizenprijs steeg sterk in juli. Het aantal verkochte bestaande woningen lag iets hoger dan verwacht.

De olieprijs steeg. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 2,4 procent in het groen op 67,22 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 70,15 dollar werd betaald, een stijging van 2,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1754. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1746 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs waren Hermès International en LVMH verliezers, met 1,5 tot 2 procent koersdaling.

Autofabrikanten BMW en Volkswagen deden goede zaken in Frankfurt met winsten van ruim 2 procent. Ook vliegtuigbouwer Airbus was een winnaar in Parijs, evenals treinenfabrikant Alstom en automerk Renault.

Ook grote technologiebedrijven deden het goed, met stijgingen voor Infineon, Prosus, en Adyen. Maaltijdbezorger Delivery Hero blonk uit met een koerswinst van meer dan 5 procent.

De staalsector was in trek met een winst voor ArcelorMittal van 2,7 procent en Aperam van 2,6 procent. Ook chemiereus BASF eindigde in het groen, met een winst van zo'n 2 procent.

Frankfurt kende dertien dalers, met de koers van het aandeel E.ON, waar 2,4 procent af ging.

Boskalis leverde eerdere winst in en sloot ruim 1 procent hoger na halfjaarcijfers.



Prosus was een sterke stijger in Amsterdam, na eerdere dalingen op zorgen over strengere Chinese regelgeving voor de gamingindustrie. Prosus heeft een zeer groot belang in de Chinese gameproducent Tencent. Het aandeel Prosus steeg zo'n 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de beurzen op Wall Street licht hoger