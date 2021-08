Beursblik: ING verwacht beduidend meer omzet en resultaat voor Kendrion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING verwacht voor Kendrion over het tweede kwartaal beduidend meer omzet en operationeel resultaat (EBITA). Dit bleek uit een raming van de bank. De omzet van de specialist in elektromagneten komt in deze taxatie uit op 116 miljoen euro, op jaarbasis een plus van 36,3 procent, met een EBITA-resultaat van 6,2 miljoen euro tegen 1,2 miljoen over het tweede kwartaal van het vorig jaar. De bank verwacht dat de leveringsvertraging voor essentiële onderdelen, en dan vooral chips, nog altijd een punt van zorg is en ook voor het tweede halfjaar van 2021 blijft. Daar staat tegenover dat ING inschat dat Kendrion operationeel klaar is om te profiteren van een vraagherstel op het moment dat de aanvoerlijnen weer op orde zijn. ING verwacht verder een update voor de geplande capaciteitsuitbreiding in China. Kendrion maakt de resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar woensdag voorbeurs bekend. ING heeft het advies voor het aandeel Kendrion op Kopen staan met een koersdoel van 24,25 euro. De koers van het aandeel Kendrion noteerde dinsdag op een licht hoger Damrak 1,8 procent hoger op 23,30 euro. Bron: ABM Financial News

