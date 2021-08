Wall Street richting licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index, Dow Jones en Nasdaq noteerden richting de openingsbel 0,1 procent in het groen.

Daarmee lijken de winsten van maandag een bescheiden vervolg te krijgen nu de rentevrees onder beleggers weer wat lijkt weg te ebben.

Volgens Mike Stritch, chief investment officer van BMO Wealth Management, vragen beleggers zich af wat de volgende katalysator voor de markten gaat zijn om ze hoger te zetten. "Of is het handjevol risico's waar we mee te maken hebben voldoende voor beleggers om voorzichtiger te worden?"

Stritch doelt onder meer op de toename in het aantal coronabesmettingen met de deltavariant, wat voor een hapering in het economisch herstel kan zorgen. Daarnaast wachten beleggers op meer duidelijkheid over de toekomst van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Daarom wordt met veel belangstelling uitgekeken naar het symposium voor centrale banken in Jackson Hole, eind deze week. De bijeenkomst is virtueel vanwege de huidige coronasituatie. Voorzitter Jerome Powell houdt vrijdag een toespraak.

"Ik ben er minder van overtuigd dat er een grote aankondiging wordt gedaan", aldus Stritch. "Ik weet niet of het nu het juiste moment is voor de Fed om zeer agressief te zijn", aldus de marktkenner.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe verwacht dat beleggers hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed, en dat kan een marktreactie uitlokken.

"Als Powell in zijn toespraak de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid", voorspelt de analist.

De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag op 1,1748, terwijl een vat WTI-olie 1,6 procent duurder werd op 66,69 dollar.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten alleen de verkopen van bestaande koopwoningen over juli.



Bedrijfsnieuws

Het Chinese e-commerce bedrijf JD.com kwam dinsdag met sterke cijfers over het tweede kwartaal, waarbij de omzet met 26 procent steeg naar meer dan 39 miljard dollar. De Amerikaanse notering van het bedrijf lijkt dinsdag zo'n 8 procent hoger te openen.

Best Buy heeft in het tweede kwartaal sterkere resultaten behaald dan verwacht en verhoogt de outlook voor de verwachte groei voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse retailer die consumentenelektronica verkoopt dinsdag voorbeurs. Eerder werd uitgegaan van een vergelijkbare groei van 3 tot 6 procent in het huidige boekjaar, nu houdt de keten rekening met een groei van 9 tot 11 procent. Het aandeel Best Buy steeg dinsdag in de voorbeurshandel in New York 4 procent.

Camping World gaat voorbeurs bijna 6 procent hoger, nadat de retailer van kampeer- en outdoorartikelen zijn kwartaaldividend verdubbelde naar 0,50 dollar.

Slotstanden

De S&P 500 steeg maandag 0,9 procent bij een slot van 4.479,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent tot 35.335,71 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger en eindigde op een record van 14.942,65 punten.