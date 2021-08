Best Buy verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft in het tweede kwartaal sterkere resultaten behaald dan verwacht en verhoogt de outlook voor de verwachte groei voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse retailer die consumentenelektronica verkoopt dinsdag voorbeurs. In de verslagperiode steeg de winst van 1,65 naar 2,90 dollar per aandeel en liep de omzet op van 9,91 miljard naar 11,85 miljard dollar. De aangepaste winst van 2,98 dollar was beter dan een jaar eerder en ook boven de 1,89 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Die voorspelden verder een omzet van 11,55 miljard dollar. De vergelijkbare winkelverkopen, voor de markt een belangrijke graadmeter, stegen in het tweede kwartaal met 19,6 procent, waar analisten een groei van 17,2 procent voorspelden. Outlook In het lopende derde kwartaal verwacht Best Buy een daling van de vergelijkbare winkelverkopen met 1 tot 3 procent, waar de markt een krimp van 9,1 procent voorziet. De omzet moet uitkomen tussen de 11,4 en 11,6 miljard dollar. Over het gehele boekjaar 2022 werd Best Buy positiever. Eerder werd utgegaan van een vergelijkbare groei van 3 tot 6 procent, nu houdt de keten rekening met een groei van 9 tot 11 procent. Verder mikt Best Buy voor het boekjaar op een omzet van 51 tot 52 miljard dollar. Het aandeel Best Buy steeg dinsdag in de voorbeurshandel in New York 4 procent. Bron: ABM Financial News

