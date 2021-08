Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht lager, terwijl de verwachting dat de Amerikanen het monetaire beleid verkrappen kleiner is geworden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 471,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.890,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 6.658,01 punten. De Britse FTSE zakte dinsdag 0,2 procent naar 7.092,91 punten. Vorige week reageerden de aandelenmarkten tamelijk alert op de vingerwijzingen in de notulen van de meeste recente vergadering van de Federal Reserve, waarin tapering gerelateerd werd aan de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt waar in juli veel meer mensen een baan vonden dan verwacht. De Federal Reserve zal het Jackson Hole-symposium eind deze week niet gebruiken om aan te kondigen dat het haar maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, het zogenaamde 'taperen'. Dit is de algemene verwachting van marktkenners die vooruitkijken naar het evenement. Volgende week komt het banenrapport over augustus naar buiten en een bevestiging van de trend in juli zal de Fed zeker verder aan het denken zetten. Ondertussen kan de deltavariant van het coronavirus een spelbreker van formaat worden en dan kan tapering als voorbarig worden gezien. Het Duitse bruto binnenlands product steeg op kwartaalbasis met 1,6 procent tegen een eerder gemelde stijging van 1,5 procent en op jaarbasis met 9,4 procent. Aanvankelijk werd een stijging gemeld van 9,2 procent op jaarbasis. Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten alleen de verkopen van bestaande koopwoningen over juli. Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 66,39 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 69,21 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1734. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1741 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1746 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs was Hermès International één van 25 aandelen die in koers lager noteerden en voerde met een verlies van 1,7 procent deze reeks van dalers aan. Sterkste stijger betrof hier de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 1,2 procent. Frankfurt kende dertien dalers, met de koers van het aandeel E.ON, waar 2,4 procent af ging. Het aandeel Volkswagen steeg bijna 2 procent in koers, van BMW zelfs 2,3 procent. In Amsterdam ging Boskalis ruim 4 procent hoger na de bekendmaking van beter dan verwachte halfjaarcijfers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg maandag 0,9 procent bij een slot van 4.479,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent tot 35.335,71 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger en eindigde op een record van 14.942,65 punten. Bron: ABM Financial News

