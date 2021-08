Valuta: euro naar bovenkant van smalle bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond het niveau van voor de publicatie van de notulen van de meeste recente vergadering van de Federal Reserve. "Het lijkt er op dat de markt wat milder denkt over de kans op tapring door het Amerikaanse beleidsorgaan", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De notulen van de afgelopen bijeenkomst van de Federal Reserve waren 'hawkisher' dan de markten hadden verwacht. Het leek aannemelijk dat de Fed nog voor het einde van het jaar met de afbouw van zijn kwantitatieve verruimingsprogramma begint. Deze week wordt het jaarlijkse Jackson Hole-symposium voor centrale bankiers gehouden. Aanvankelijk leek dit een fysieke aangelegenheid te worden, maar onderwijl heeft men toch maar gekozen voor een virtuele invulling van de bijeenkomst en dat leidt tot de verwachting dat er dan wat minder spijkers met koppen worden geslagen dan wanneer men echt bij elkaar komt", aldus Van der Meer. Als de PCE-inflatiecijfers van vrijdag in de persoonlijke inkomens en bestedingen en het banenrapport van volgende week goed zijn, staat niets tapering meer in de weg. De vraag is natuurlijk wel of dit voldoende zal zijn om de koers van de dollar verder op te drijven, gezien het grote verschil in inflatie dat tussen de VS en andere grote ontwikkelde economische gebieden en landen begint te ontstaan. "Voorlopig denken we dat de euro zich binnen de relatief smalle bandbreedte van 1,1650 en 1,1750 dollar handhaaft", aldus de valuthandelaar van Ebury dinsdag. Naast de inflatiecomponent en Jackson Hole gaat deze week de aandacht wat Ebury betreft uit naar de notulen van de meeste recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank, op donderdag, en de orders voor duurzame goederen van de Verenigde Staten over juli, die woensdag worden gepubliceerd. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,1735 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8553 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,8 procent en noteerde op 1,3720 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.