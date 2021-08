Beursblik: geen taper-aankondiging Fed tijdens Jackson Hole Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal het Jackson Hole-symposium eind deze week niet gebruiken om aan te kondigen dat het haar maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, het zogenaamde 'taperen'. Dit is de algemene verwachting van marktkenners die vooruitkijken naar het evenement. "De uitdagende economische achtergrond maakt het echter moeilijk om een aankondiging van een QE-tapering te verwachten", volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. Nu het aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus toeneemt, dreigt het economisch herstel te gaan haperen. De voorzitter van de Dallas Fed Robert Kaplan zei eind vorige week dat hij zijn oproep om de obligatie-aankopen te gaan afbouwen mogelijk zal herroepen, als de deltavariant van het coronavirus de groeiverwachtingen aantast. "Als er enig signaal is dat de Amerikaanse economie vertraagt, zal de Fed niet gaan taperen", denkt Michael Hewson van CMC Markets. "Er is een lange weg tussen het uitzetten van een pad daarheen en het daadwerkelijk terugschroeven van de stimulering." Wel verwacht Sammani "dat de conferentie zal dienen als een bevestiging van de achterwaartse blik van de Fed op de vooruitgang van de economie als leidraad voor het monetaire beleid." Beleggers zullen hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed, en dat kan volgens Sammani een marktreactie uitlokken. "Als Powell in zijn toespraak de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid", voorspelt de analist. In het verleden steeg de rente op staatsobligaties tijdens het symposium, maar in de twee weken daarna veranderde er weinig, volgens Sammani. "De obligatierente zal dit keer waarschijnlijk onstabiel blijven, omdat het risicomijdende sentiment aan de zijlijn hoog blijft. Jackson Hole zal wat dat betreft aanwijzingen kunnen geven over hoe de marktvolatiliteit er in de tweede helft van 2021 uit komt te zien", denkt Sammani. Jackson Hole komt volgens marktkenners dus te vroeg voor de concrete aankondiging van QE-tapering. Mogelijk wordt dat september, waarna er in november of december wordt begonnen met het afbouwen van de 120 miljard dollar aan opkopen per maand. Economische data blijven volgens de markt van belang voor de Fed om de toekomst van het monetaire beleid verder te bepalen, waaronder de maandelijkse banenrapporten. "Als dat een sterk rapport is, dan wordt de boel in werking gezet", volgens econoom Vince Reinhart van Mellon Investments. Economen van Goldman Sachs, die onlangs hun groeiverwachting voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal stevig verlaagden, sluiten niet uit dat de Fed pas na november aankondigt dat het gaat taperen. Het symposium voor centrale banken, dat elk jaar gehouden wordt in Jackson Hole in Wyoming, vindt van aanstaande donderdag tot zaterdag plaats. Het evenement wordt vanwege de coronasituatie voor het tweede jaar op rij virtueel gehouden. Bron: ABM Financial News

