Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 60,00 naar 67,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Ondanks de recente recordkwartalen, ziet Aperam een normalisering van de volumes en prijzen in plaats van een supercyclus voor roestvrij staal. Degroof Petercam ziet 2017 als het laatste jaar waarin de volumes en prijzen normaliseerden. Toen behaalde Aperam een EBITDA van 561 miljoen euro. "Als we de bijdrage uit het Leadship Journey-programma meenemen uit 2018 tot en met 2020, dan kan de jaarlijkse EBITDA in de basis al 784 miljoen euro zijn", aldus analist Frank Claassen. In zijn ramingen houdt de analist nog niet eens rekening met de voordelen uit het programma in fase 4, die een positieve impact van 150 miljoen euro kunnen hebben op de resultaten in 2021 tot en met 2023. Volgens Degroof Petercam is een genormaliseerd EBITDA-resultaat van circa 0,8 miljard euro per jaar realistisch. Als gevolg konden de ramingen voor het EBITDA-resultaat in 2022 met 16 procent omhoog van 695 tot 809 miljoen euro. Het aandeel Aperam steeg dinsdagochtend met 1,3 procent tot 50,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.