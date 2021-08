Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 steeg 0,9 procent bij een slot van 4.479,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent tot 35.335,71 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger en eindigde op een record van 14.942,65 punten.

Volgens ING schrokken beleggers vorige week nog van het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Maar een echte angst voor een correctie is volgens investment manager Simon Wiersma ver te zoeken, mede dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven.

De aandacht van beleggers is deze week vooral gericht op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve in Jackson Hole, die alsnog virtueel wordt gehouden aan het eind van de week vanwege de toenemende coronabesmettingen in de VS. Tijdens het evenement kunnen nieuwe hints wordne gegeven over het monetaire beleid. Vrijdag zal Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak geven.

Vorige week daalden de aandelenmarkten op de toenemende zorgen dat de toenemende besmettingen met het coronavirus als gevolg van de deltavariant het mondiale economische herstel zouden kunnen vertragen.

De voorzitter van de Dallas Fed, Robert Kaplan, zei vrijdag dat hij zijn oproep om de obligatie-aankopen te gaan afbouwen mogelijk zal herroepen, als de deltavariant van het coronavirus de groeiverwachtingen aantast.

"Als er enig signaal is dat de Amerikaanse economie vertraagt, zal de Fed niet gaan 'taperen'", zei Michael Hewson van CMC Markets. "Er is een lange weg tussen het uitzetten van een pad daarheen en het daadwerkelijk terugschroeven van de stimulering."

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed activiteitsindex in juli weer is gestegen, na een lichte krimp in juni. De bestaande woningverkopen stegen in juli.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Verenigde Staten daalde van 59,9 in juli tot 55,4 in augustus. Dit is het laagste niveau in acht maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit verklaarde de daling door de verspreiding van de deltavariant. Hij wees ook op aanhoudende problemen in de leveringsketen en de toenemende frustratie onder inkoopmanagers om personeel te vinden.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1746. Bitcoin noteerde voor het eerst sinds mei weer even boven de 50.000 dollar.

De olieprijs wist maandag flink te herstellen, nadat de prijs voor een vat West Texas Intermediate vorige week nog bijna 9 procent daalde. Bij een settlement van 65,64 dollar maandag, werd een vat WTI 5,6 procent duurder.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waren het vooral koopjesjagers die de olieprijs omhoog duwden.

Bedrijfsnieuws

Novavax gaat minimaal 20 miljoen doses van zijn vaccin leveren aan de EU, en maximaal 100 miljoen, tot en met 2023. Het vaccin moet nog wel worden goedgekeurd voor de Europese markt. Het aandeel steeg bijna 9 procent.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech maandag volledig goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 jaar. Het vaccin mocht al voor noodgebruik worden ingezet en mag dat nog steeds bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar en mensen met een zwakke gezondheid die een derde 'booster'-prik nodig hebben.

Het coronavaccin is het eerste dat volledige goedkeuring krijgt. Waarnemend FDA-commissaris Janet Woodcock zei dat de FDA-goedkeuring van het Pfizer-BioNTech-vaccin "nu extra vertrouwen kan creëren om gevaccineerd te worden."

Aandelen Pfizer stegen ruim 2 procent en die van BioNTech bijna 10 procent. Moderna ging bijna 8 procent hoger.

Aandelen van cruisemaatschappijen als Royal Caribbean, Carnival en Norwegian Cruise Line stegen maandag 2 tot 4 procent, omdat de formele goedkeuring van een coronavaccin de hoop voedt dat mensen die twijfelden om gevaccineerd te worden hiermee over de streep worden getrokken. Dit zou gunstig kunnen zijn voor bijvoorbeeld aandelen in de reissector.