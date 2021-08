Olieprijs herstelt sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink hersteld, nadat de prijs voor een vat West Texas Intermediate vorige week nog bijna 9 procent daalde. Bij een settlement van 65,64 dollar maandag, werd een vat WTI 5,6 procent duurder. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waren het maandag vooral koopjesjagers die de olieprijs omhoog duwden. Oliebeleggers maken zich zorgen over de mogelijke impact van de deltavariant van het coronavirus op het mondiale economische herstel. Dit zou de vraag naar olie in de rest van het jaar negatief kunnen beïnvloeden, aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. "Hoewel die zorgen waarschijnlijk boven de markt blijven hangen in de komende maanden, zijn de voorraden ook laag, wat toch voor een bodem zorgt" om een zeer harde daling van de olieprijzen te voorkomen, aldus de marktkenner. De enige manier waarop dat fundament in gevaar komt, volgens Fraser, is als het aanbod hard toeneemt. Dat zou kunnen gebeuren in het eerste kwartaal van 2022, door seizoensgebonden dalingen en een toenemende productie in de VS en de OPEC+ landen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de financiële markten en ook de olieprijs op korte termijn, is het symposium voor centrale banken van de Federal Reserve in Jackson Hole eind deze week. Een 'hawkish' klinkende Fed zou de dollar in beweging kunnen zetten. Een dure dollar is weer nadelig voor de olieprijzen. Bron: ABM Financial News

