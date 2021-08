Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 471,88 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.852,79 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde op het slot een plus van 0,9 procent op 6.683,10 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent hoger op 7.109,02 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een redelijke goede start van de week voor Europese aandelen, dankzij een sterk slot in Azië, een zwakkere dollar en stijgende grondstofprijzen.

Nu het cijferseizoen over het hoogtepunt is, verschuift de blik naar de Federal Reserve. Verwacht wordt dat de Fed eind dit jaar begint met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen, het zogenaamde taperen. Een duidelijke aanzet daartoe volgt mogelijk eind deze week, tijdens het jaarlijkse centrale bankensymposium van Jackson Hole.

Volgens ING schrokken beleggers vorige week nog van het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Maar een echte angst voor een correctie is volgens investment manager Simon Wiersma ver te zoeken, mede dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor inkoopdata. In zowel de eurozone, het Verenigd Koninkrijk als de VS lijkt in augustus sprake van een vertraging van de groei in de industrie en dienstensector.

De samengestelde index voor de eurozone daalde van 60,2 tot 59,5, terwijl die in het VK terugzakte tot 55,3, van 59,1 in juli. In Japan was in augustus sprake van een sterkere krimp.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak toch van een "indrukwekkend momentum" in augustus met slechts lichte daling ten opzichte van het niveau van juli. Toen steeg de economische activiteit in het hoogste tempo in 21 jaar.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1735. De prijs van een vat WTI-olie herstelde van het stevige verlies van vorige week en steeg maandag bijna 6 procent naar 65,70 dollar.

Bedrijfsnieuws

Oliefondsen en mijnbouwers zaten maandag in de lift. Shell en BP stegen zo'n 2 procent. Anglo American en BHP wonnen meer dan een procent.

Financials sloten ook hoger. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen circa een half procent, terwijl BNP Paribas en ING rond een procent wonnen.

Aandelen van het Britse J Sainsbury zijn maandag ruim 15 procent gestegen op berichten dat het de volgende supermarktketen is die kan rekenen op een overnamebod van private equity partijen, na Wm Morrison Supermarkets, dat licht hoger eindigde.

Het Amerikaanse Apollo zou een bod overwegen voor de tweede supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk, volgens Sunday Times.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot stevig in het groen.