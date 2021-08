AEX weer op recordjacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek positief begonnen, met een nieuw record voor de AEX. De hoofdindex sloot maandag 1,2 procent in het groen bij een slot van 780,28 punten.

Vorige week nam de AEX nog gas terug vanwege de zorgen over de mondiale economie en de deltavariant van het coronavirus.

"De verkoopdruk was weer van zeer korte duur en opvallend genoeg leverde de correctie bij de AEX index niet eens rode candles op", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Als technisch analist kunnen we louter positief blijven over de Nederlandse beurs", aldus Blekemolen. Volgens hem is een stijging tot boven de 800 punten zeker mogelijk.

Nu het cijferseizoen over het hoogtepunt is, verschuift de blik naar de Federal Reserve. Verwacht wordt dat de Fed eind dit jaar begint met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen, het zogenaamde taperen. Een duidelijke aanzet daartoe volgt mogelijk eind deze week, tijdens het jaarlijkse centrale bankensymposium van Jackson Hole.

Volgens ING schrokken beleggers vorige week nog van het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Maar een echte angst voor een correctie is volgens investment manager Simon Wiersma ver te zoeken, mede dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor inkoopdata. In zowel de eurozone, het Verenigd Koninkrijk als de VS lijkt in augustus sprake van een vertraging van de groei in de industrie en dienstensector.

De samengestelde index voor de eurozone daalde van 60,2 tot 59,5, terwijl die in de VS terugzakte tot 55,4, van 59,9 in juli. In Japan was in augustus sprake van een sterkere krimp.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1735. De prijs van een vat WTI-olie herstelde van het stevige verlies van vorige week en steeg maandag bijna 6 procent naar 65,70 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gingen Adyen en Besi aan kop met winsten van rond de 3 procent. Shell steeg meer dan 2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield en Prosus verloren rond een procent.

In de AMX won AMG bijna 10 procent. AMG heeft een lithium-vanadium batterij ontwikkeld voor industrieel beheer van elektrische stroomverbruik en nam daarvoor de Duitse AI-specialist Phyr 7 over. Verder zijn er geruchten dat AMG zijn lithiumtak wil verkopen. Vanochtend wilde AMG hier niet op ingaan en zei enkel dat het bedrijf constant de portefeuille aan het beoordelen is om de aandeelhouderswaarde te vergroten.



Fugro en OCI stegen zo'n 4 procent.

Intertrust was de dissonant met een verlies van rond een half procent. Het kabinet overweegt een verbod op trustkantoren, zo bleek uit een brief van de Tweede Kamer.

Onder de kleinere aandelen kregen cijfers van B&S Group een wisselend onthaal: het aandeel daalde aanvankelijk maar wist op het slot toch bijna 2 procent in het groen te eindigen. ING sprak van solide resultaten.

Koploper was Sif, met een plus van 4,5 procent. Accsys verloor 3,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overtuigend in het groen.