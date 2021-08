Hogere start voor Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een meevallende index uit Chicago en in afwachting van verse cijfers over de industrie- en dienstensector in de Verenigde Staten.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,5 procent in het groen.



Voorbeurs wees een index van de Chicago Fed op een toename van de economische activiteit in juli, na een kleine krimp in juni. Dit was ruim boven de analistenverwachting van +0,15 volgens FactSet.



De aandacht van beleggers is vooral gericht op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve later deze week in Jackson Hole. Daar kunnen nieuwe hints vandaan komen over het monetaire beleid. Vrijdag zal Fed-voorzitter Jerome Powell een speech geven.



Vorige week daalden de aandelenmarkten op de toenemende zorgen dat hogere niveaus van besmettingen met het coronavirus het mondiale economische herstel zouden kunnen vertragen.



De voorzitter van de Dallas Fed, Robert Kaplan, zei vrijdag dat hij zijn oproep om de obligatie-aankopen te gaan afbouwen mogelijk zal herroepen, als de deltavariant van het coronavirus de groeiverwachtingen aantast.



"Als er enig signaal is dat de Amerikaanse economie vertraagt, zal de Fed niet gaan 'taperen'", zei Michael Hewson van CMC Markets. "Er is een lange weg tussen het uitzetten van een pad daarheen en het daadwerkelijk terugschroeven van de stimulering."



De inkoopmanagersindices voor de VS volgen op vergelijkbare cijfers voor Japan en de eurozone die iets beneden de verwachtingen uitvielen.



Afvlakkende groei zal het overheersende beeld zijn, volgens Carsten Brzeski van ING, die twee redenen noemt: meer vrees voor de deltavariant en fricties in de exportketens.



Er zal ook een indicator van de huizenmarkt in de VS worden bekendgemaakt, met name de verkoop van bestaande koophuizen.



De olieprijs steeg. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 3,2 procent tot 64,14 dollar, terwijl een november-future Brent 3,2 procent duurder werd op 67,01 dollar.



De euro/dollar noteerde 0,3 procent hoger op 1,1729. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1699 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Novavax gaat minimaal 20 doses van zijn vaccin leveren aan de EU, en maximaal 100 miljoen, tot en met 2023. Het vaccin moet nog wel worden goedgekeurd voor de Europese markt.



Makers van elektronische sigaretten, waaronder Juul, krijgen binnenkort te horen van toezichthouder FDA of deze producten op de markt mogen blijven. Een reeks uitspraken heeft de industrie al in beweging gebracht.



De overname van Afterpay door Square voor 29 miljard dollar, zet de toekomst van het "kopen op afbetaling" geheel in op Afterpay. Andere aandelen met dezelfde focus zoals Affirm Holdings en Zip zijn ook gestegen. Blijkbaar concludeerden sommige beleggers dat de premie die Square wilde betalen, erop wijst dat ze niet bang hoeven te zijn dat afbetalingsproducten een bulkgoed worden waar weinig meer op te verdienen valt.



Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.441,66 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.120,08 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 14.714,66 punten.

Bron: ABM Financial News

