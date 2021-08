Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 470,92 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.844,15 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 6.683,03 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.117,08 punten.

Beleggers blijken zo te profiteren van de marktdalingen van vorige week. Volgens Deutsche Bank zullen de besprekingen over het monetaire beleid, met de symposium in Jackson Hole, en de evolutie van de Delta-variant van de coronavirus deze week waarschijnlijk de markten zullen beïnvloeden, terwijl de Amerikaanse PMI-gegevens kunnen helpen om de impact van de pandemie op de economie van het land te begrijpen.

“Er is niet veel op het gebied van winsten, maar er zal blijvende aandacht zijn voor de Amerikaanse politiek, nu de Democraten in het Congres proberen hun economische agenda erdoor te krijgen”, aldus de Duitse bank.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers oog voor de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in Amerika, de Chicago Fed activiteitsindex in juli en de bestaande Amerikaanse woningverkopen in juli.

Vanochtend werd al bekend dat de economische activiteit in de eurozone in augustus iets is gedaald, maar er is nog steeds sprake van groei. De samengestelde index daalde van 60,2 in juli naar 59,5 in augustus.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak nog steeds van een "indrukwekkend momentum" in augustus met een lichte daling ten opzichte van het niveau van juli. Toen steeg de economische activiteit in het hoogste tempo in 21 jaar.

De euro/dollar noteerde op 1,1719. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1699 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1681 op de borden.

Olie noteerde maandag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 3,4 procent tot 64,23 dollar, terwijl een november-future Brent 3,4 procent hoger bewoog op 66,96 dollar.

Vrijdag sloot de future juist nog voor de zevende handelsdag op rij lager, vanwege zorgen over de impact op de vraag naar olie door de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Op weekbasis koerste de prijs voor een vat ruwe olie afgelopen week bijna 9 procent lager op 62,32 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

AMG Advanced Metallurgical Group heeft een lithium-vanadium batterij ontwikkeld voor industrieel beheer van elektrische stroomverbruik.

VEON is namens zijn Russische telecombedrijf Beeline een samenwerking aangegaan met Sechenov Medical University voor het gebruik van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van diagnostische medicijnen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.441,66 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.120,08 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 14.714,66 punten.