Valuta: dienstensector helpt euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag wat hoger tegenover de dollar, na inkoopmanagersindices uit de eurozone die redelijk goed waren voor de dienstensector, maar wat minder rooskleurig voor de Duitse industrie.

"De dienstensector moet de kracht achter de groei worden, in plaats van de industrie die eerst de aanjager was, en die rotatie komt nu aardig op gang", zei Stefan Koopman van Rabobank.

De dienstensector in Duitsland liet een index zien van 61,5 in augustus, vrijwel gelijk aan de 61,8 in juli. Het beeld voor de industrie werd minder positief, met een daling van 65,9 naar 62,7 punten, de laagste stand in zes maanden.

"Het wordt duidelijk dat de bottlenecks in de mondiale toeleveringsketens voorlopig een rem zullen blijven zetten op de groei van de industrie." Het idee van hele sterke groeicijfers voor de industrie in de rest van dit jaar is daardoor nu wel weg, volgens Koopman.

"Het is moeilijk om daar optimistisch over te zijn", zei de analist, gezien het Chinese beleid van zero covid en indicaties dat de Chinese vaccins niet zo goed lijken te werken tegen de deltavariant van het virus. Dit betekent dat China bij een enkele besmetting een hele haventerminal kan sluiten, zoals onlangs gebeurde.

Terugkerende verstoringen betekenen ook dat de inflatie hierdoor langer verhoogd zal blijven. Voor de centrale banken zal dit waarschijnlijk niet veel uitmaken, want die zullen zeggen dat dit een externe factor is waar ze niets aan kunnen doen met een monetaire verkrapping. "Ze zullen zo lang mogelijk door de verhoogde inflatiecijfers heen blijven kijken", aldus Koopman.

De focus van de markt blijft gericht op Jackson Hole waar Fed-voorzitter Jerome Powell volgende week een toespraak zal houden. De verwachting is dat de centrale bankier mogelijk de beloofde "advance notice" zou geven voor de daadwerkelijke stap om de monetaire stimuleren terug te schroeven, de zogeheten 'tapering'. Dat bleek ook uit uitspraken van andere Fed-officials die de laatste tijd vaker uitspraken deden over een mogelijke tijdlijn waarop die aankondiging zou kunnen vallen, wat eerder nog taboe was.

Maar de onzekerheden rond de deltavariant van het virus zouden de Fed-voorzitter toch kunnen doen besluiten om deze "advance notive" nog even uit te sluiten tot de volgende reguliere beleidsvergadering in september. Die voorzichtigheid zou door de aandelenmarkten weer doorvertaald worden naar een latere verhoging van de rente, en dus hogere aandelenkoersen.



Woensdag volgen nog IFO-cijfers voor het vertrouwen bij Duitse ondernemers. Die kunnen volgens Koopman nog wel wat meer inzicht bieden in de economische tweespalt die mogelijk kan ontstaan in de Duitse economie tussen de dienstensector en de industrie.

De eurodollar stond maandag 0,25 procent hoger op 1,1727.