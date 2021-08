Tech in trek op hogere beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger, waarbij techaandelen in trek waren. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 775,04 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de inflatieangst wat afgenomen is, wijzend op een lichte daling van de Europese rentes en een daling van de goudprijs.

Toch merkte Wiersma op dat beleggers ietwat terughoudend blijven, vanwege een opleving van de deltavariant van het coronavirus, maar vooral ook door het aansturen op de start van tapering door bestuursleden van de Fed.

"Volgens de vorige week gepubliceerde notulen van de laatste Fed-beleidsvergadering zou de ‘tapering’ al dit jaar kunnen worden aangekondigd. Gezien de sterke economische groei van dit moment, de hoge inflatie en de gespannen arbeidsmarkt zou dat ook een logische stap zijn", aldus de investment manager. "We verwachten dat Fed-voorzitter Jerome Powell later deze week op het jaarlijkse congres voor centrale bankiers in Jackson Hole meer signalen zal geven richting het verminderen van de steunmaatregelen van de Fed."

Volgens ING schrokken beleggers vorige week nog van het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Maar een echte angst voor een correctie is volgens Wiersma ver te zoeken, mede dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven.

De euro/dollar noteerde op 1,1728. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1699 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1681 op de borden.

De olieprijzen stegen met 3,4 procent. Vrijdag sloot de future juist nog voor de zevende handelsdag op rij lager vanwege zorgen over de impact op de vraag naar olie door de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Op weekbasis koerste de prijs voor een vat ruwe olie afgelopen week bijna 9 procent lager op 62,32 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in Amerika, de Chicago Fed activiteitsindex in juli en de bestaande Amerikaanse woningverkopen in juli.

Vanochtend werd al bekend dat de economische activiteit in de eurozone in augustus iets is gedaald, maar er is nog steeds sprake van groei. De samengestelde index daalde van 60,2 in juli naar 59,5 in augustus.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak nog steeds van een "indrukwekkend momentum" in augustus met een lichte daling ten opzichte van het niveau van juli. Toen steeg de economische activiteit in het hoogste tempo in 21 jaar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen gingen Besi en Shell aan kop met 1,4 tot 2,2 procent. Unilever verloor juist 0,6 procent.

In de AMX won AMG maar liefst 4,7 procent. AMG heeft een lithium-vanadium batterij ontwikkeld voor industrieel beheer van elektrische stroomverbruik en nam daarvoor de Dutise AI-specialist Phyr 7. Verder zijn er geruchten dat AMG zijn lithiumtak wil verkopen. Vanochtend wilde AMG hier niet op ingaan en zei enkel dat het bedrijf constant de portefeuille aan het beoordelen is om de aandeelhouderswaarde te vergroten. OCI steeg met 2,6 procent.

Intertrust was de dissonant met een verlies van 0,6 procent. Het kabinet overweegt een verbod op trustkantoren, zo bleek uit een brief van de Tweede Kamer.

Onder de kleinere aandelen kregen cijfers van B&S Group een negatief onthaal. De distributeur daalde 1,2 procent. ING sprak wel van solide resultaten.