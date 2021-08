Dienstensector eurozone groeit in lager tempo door

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in augustus minder harder gegroeid. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van Markit.

De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in augustus uit op 59,7 tegen 59,8 in juli. Daarmee noteert de index op de laagte stand in 2 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone daalde van 62,8 tot 61,5.

De samengestelde index daalde zo van 60,2 in juli naar 59,5 in augustus. Dat is de laagste stand in 2 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak nog steeds van een "indrukwekkend momentum" in augustus met een lichte daling ten opzichte van het niveau van juli. Toen steeg de economische activiteit in het hoogste tempo in 21 jaar.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.