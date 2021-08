ING verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 5,50 naar 5,80 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Zwartsenburg stelt dat PostNL het groeitempo verhoogt, ondanks de enigszins forse investeringen en "agressieve" verhoging van de outlook voor 2024. Het postbedrijf maakt echter de verwachtingen waar, waarbij de eigen verwachtingen en consensus ruimschoots worden overtroffen. "Het is duidelijk dat PostNL zich positioneert voor een nog snellere groei in pakketbezorging, een afnemende daling van briefpostvolumes en een verdere verbetering van de efficiëntie, hetgeen een opwaarts potentieel biedt", aldus Zwartsenburg. "Voor nu blijven we echter wat terughoudend voor wat betreft 2024." Desondanks verhoogde ING alsnog de ramingen flink. "Als PostNL de verwachtingen voor 2024 nakomt, dan moeten we onze ramingen voor dat jaar fors opwaarts bijstellen." "Al met al blijven we positief en biedt PostNL een aantrekkelijk groeiverhaal, met een nog sterkere operationele leverage en een zeer aantrekkelijk dividendrendement", concludeerde de analist. Het aandeel PostNL koerste maandagochtend 0,7 procent hoger op 4,48 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.