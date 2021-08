AMG ontwikkelt lithium-vanadium batterij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft een lithium-vanadium batterij ontwikkeld voor industrieel beheer van elektrische stroomverbruik. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. AMG, dat vanadiumproducten recyclet uit industrieel afval, heeft een alternatief ontwikkeld voor een standby-generator die op diesel loopt, waarmee bedrijven pieken in de vraag naar stroom kunnen opvangen. Het alternatief is een grootschalige "hybride" lithium-vanadium batterij, die geen koolstofdioxide uitstoot. De lithiumbatterij wordt opgeladen door de goedkopere vanadiumbatterij die weer opgeladen wordt op het stroomnet. Het bedrijf spreekt van een "zeer grote marktkans". Voor de benodigde software heeft AMG een AI-specalist uit Heidelberg overgenomen, Phyr 7 genaamd. Deze zelflerende software maakte de batterijen efficiënter, veiliger en verlengt de levensduur. Het eerste systeem zal in een van de Duitse productielocaties van AMG worden geïnstalleerd en zou in het eerste kwartaal van 2022 online moeten zijn. Er is ook al begonnen aan drie volgende installaties in Duitsland en de VS. AMG meldt verder dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over mogelijke transacties in zijn lithium-activiteiten, naar aanleiding van recente mediaberichten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.