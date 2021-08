AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent. Wall Street sloot vrijdagavond al in het groen, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend overtuigend hoger noteren.

Afgelopen week gaf de AEX op weekbasis ondanks een eindsprint nog krap een half procent prijs op een slotstand van 771,41 punten, nadat donderdagochtend nog een laagste stand werd neergezet van 755,33 punten.

Beleggers werden afgelopen week geconfronteerd met een aantrekkende volatiliteit op de internationale beurzen, nadat onder meer signalen van de Amerikaanse centrale bank over het terugdraaien van een deel van haar soepele monetaire beleid het sentiment onder druk zette.

Vooral door de aantrekkende inflatiecijfers in de VS worden steeds meer vraagtekens gezet bij het vasthouden aan het extreem lage rentebeleid van de Federal Reserve. De lage rente wordt als belangrijkste aanjager gezien voor de recordstanden die overal worden neergezet, met uitzondering van China.

Op de Chinese beurzen overheersen zorgen over de reguleringsdrift van de autoriteiten, waardoor de macht en daardoor de winstpotentie van de grote Chinese techbedrijven in hoog tempo worden teruggeschroefd. In Hongkong gaf de toonaangevende Hang Seng index sinds maart al meer dan 20 procent prijs waardoor officieel sprake is van een ‘berenmarkt’.

Vanochtend noteren de Aziatische hoofdindices evenwel eensgezind hoger. De beurzen in Tokio en Hongkong zijn koploper met winsten van krap 2 procent. De Chinese techgigant Tencent klimt 3 procent.

Ook de Amerikaanse olie-future zit vanochtend met krap 2 procent in de lift. Vrijdag sloot de future juist nog voor de zevende handelsdag op rij lager vanwege zorgen over de impact op de vraag naar olie door de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Op weekbasis koerste de prijs voor een vat ruwe olie afgelopen week bijna 9 procent lager op 62,32 dollar per vat.

Wall Street wist vrijdagavond de weg omhoog te vinden, maar op weekbasis moesten de hoofdindices wel licht terrein prijs geven.

Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen en voor vandaag staan er bijna geen rapportages geagendeerd. Op macro-economisch vlak hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in de eurozone en Amerika, de Chicago Fed activiteitsindex in juli en de bestaande Amerikaanse woningverkopen in juli.

Bedrijfsnieuws

De omzet van B&S Group liep in het afgelopen halfjaar terug met 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 823,6 miljoen euro. Tegen constante wisselkoerseffecten steeg de omzet evenwel met 2,3 procent. De brutowinst steeg, terwijl de operationele kosten op een vergelijkbare niveau bleven, waardoor de EBITDA maar liefst met 29,2 procent steeg tot 45,6 miljoen euro.

ING benoemde Marnix van Stiphout tot chief operations officer, chief transformation officer en lid van de raad van bestuur Banking.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.441,66 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.120,08 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 14.714,66 punten.