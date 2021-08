Europese beurzen openen naar verwachting hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 110 punten voor de Duitse DAX, een plus van 47 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 39 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten noteerden eerder op de dag lager, terwijl de zorgen van beleggers zich concentreerden op het monetaire beleid en de impact van de coronaviruspandemie op de wereldwijde groei. Gedurende de tweede helft van de handelsdag herstelden de beurzen.

De krachten achter de recente zwakte blijven grotendeels onveranderd. Een toename van het wereldwijde aantal coronavirusgevallen, met door door de besmettelijke delta-variant, drukt op het sentiment. Ondertussen blijven beleggers gefocust op berichten van centrale banken voor hints over het toekomstig monetair beleid.

"Voor nu, versterkt de agressievere toon van de Federal Reserve over zijn toekomstig beleid de volatiliteit op de aandelenmarkten, aangezien de markt op het punt staat zijn belangrijkste katalysator van winst te verliezen: goedkope liquiditeit", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend de producentenprijzen in Duitsland in juli op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 1,9 procent en 10,4 procent.

De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in juli op maandbasis gedaald met 2,5 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 2,4 procent.

Bedrijfsnieuws

Marks & Spencer rekent in het lopende boekjaar op een hogere winst na een sterke start van het jaar, waarbij in alle segmenten sprake was van groei. Het aandeel steeg 14,1 procent.

Adyen, donderdag na cijfers al de uitblinker op de Amsterdamse beurs, won vrijdag na een serie koersdoelverhogingen nog eens 3,9 procent.

Supermarktketen Morrisons steeg 4,2 procent, nadat het concern instemde met een overname door het Amerikaanse private equity bedrijf Clayton, Dubilier & Rice voor 7 miljard Britse pond.

Volkswagen meldde zijn productie in zijn grootste fabriek in Wolfsburg vanwege een tekort aan halfgeleiders te verlagen. Het aandeel daalde 0,5 procent.

In Parijs was Vivendi met een winst van bijna 2,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door Orange, dat circa 1,5 procent steeg. Alstom was met een verlies van zo'n 3,0 procent de sterkste daler.

In Frankfurt ging Infineon aan kop met een winst van 2,5 procent. Covestro was hekkensluiter met een verlies van 1,2 procent.

Euro STOXX 50 4.147,50 (+0,6%)

STOXX Europe 600 468,80 (+0,3%)

DAX 15.808,04 (+0,3%)

CAC 40 6.626,11 (+0,3%)

FTSE 100 7.087,90 (+0,4%)

SMI 12.415,66 (+0,1%)

AEX 771,41 (+0,7%)

BEL 20 4.277,34 (+0,1%)

FTSE MIB 25.918,27 (0,0%)

IBEX 35 8.915,30 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Daarmee wisten de Amerikaanse aandelenmarkten de licht opwaartse trend van donderdag verder uit te bouwen.

De Amerikaanse aandelenkoersen werden deze week overmand door zorgen dat een toename van het aantal wereldwijde coronavirusinfecties en een vertraging van de Chinese economische groei het economisch herstel in de VS zou kunnen remmen. Zorgen over stijgende inflatieniveau's en signalen van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank een deel van zijn soepele monetaire beleid zal terugschroeven, wegen tevens op het sentiment. Nieuwe lockdowns om de verspreiding van het virus in te dammen zouden de toeleveringsketens verder onder druk kunnen zetten, zeggen marktvolgers.

"We voorzien de komende maanden een periode van zeer sterke, maar ook zeer ongelijkmatige groei", zei strateeg Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. En als de hoge inflatie langer dan verwacht aanhoudt, "kan dit van invloed zijn op hoe snel de Fed moet blijven taperen als ze eenmaal zijn begonnen", zei hij.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,2 procent, ofwel 1,37 dollar, lager op 62,32 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Chicago Fed-activiteitenindex van juli, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van augustus en de bestaande woningverkopen in juli.

Bedrijfsnieuws

Deere opende voorbeurs de boeken. De winst van de fabrikant van zware landbouwmachines verdubbelde ruimschoots in het afgelopen kwartaal en de cijfers waren boven verwachting. Deere verhoogde daarom de winstverwachting voor heel het boekjaar. Het aandeel daalde 2,0 procent.

Spotify Technology gaat tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dit bleek vrijdag uit documenten die de digitale muziekdienst indiende bij de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission. Met dit programma wil Spotify tot 10 miljoen eigen aandelen inkopen, te beginnen in het derde kwartaal van dit jaar. Er is maximaal 1 miljard dollar beschikbaar. Het aandeel won ruim 5,5 procent.

Applied Materials heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordwinst behaald als gevolg van de sterke behoefte aan chips, en de resultaten waren ook boven verwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie. Het aandeel noteerde circa 1,5 procent lager.

China heeft een nieuwe, strenge privacywet aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.Als een verrassing komen de nieuwe regels niet. De voorbije maanden trok Beijing al een paar keer aan de bel bij verschillende grote Chinese techbedrijven om hun datagebruik. De Amerikaanse notering van Alibaba daalde ruim 2,0 procent.

De CEO van Johnson & Johnson, Alex Gorsky, wordt begin volgend jaar opgevolgd door Joaquin Duato. Gorsky wordt bestuursvoorzitter. Johnson & Johnson won circa 0,5 procent.

Marker Therapeutics steeg bijna 7,5 procent, nadat het biotechbedrijf een subsidie van ruim 13 miljoen dollar kreeg van het Cancer Prevention and Research Institute of Texas ter ondersteuning van een van zijn klinische onderzoeken.

S&P 500 index 4.441,67 (+0,8%)

Dow Jones index 35.120,08 (+0,7%)

Nasdaq Composite 14.714,66 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag hoger.

Nikkei 225 27.505,49 (+1,8%)

Shanghai Composite 3.461,73 (+1,0%)

Hang Seng 25.299,71 (+1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1719. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1699 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1681 op de borden.

USD/JPY Yen 109,85

EUR/USD Euro 1,1719

EUR/JPY Yen 128,71

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - JUli (NL)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Augustus (NL)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (VK)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Juli (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Augustus vlpg. (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Augustus vlpg. (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten