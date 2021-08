Jackson Hole bepaalt beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Komende week, als veel beleggers weer terug zijn van vakantie, zal de markt vooral letten op het sentiment onder de inkopers en de bijeenkomst van de Federal Reserve in Jackson Hole.

Maandag staan de voorlopige inkoopmanagersindexen op de rol en het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Dinsdag let de markt op de economische groei in Duitsland en een dag later staat de Duitse Ifo index op de agenda. Dan let de markt ook op de orders voor duurzame goederen en de wekelijkse olievoorraden in de VS.

Donderdag staan traditiegetrouw de wekelijkse steunaanvragen in Amerika gepland. Maar beleggers kijken ook uit naar het Duitse consumentenvertrouwen, de Amerikaanse groei en de notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank. De meeste aandacht zal evenwel uitgaan naar Jackson Hole, waar de Federal Reserve een bijeenkomst houdt.

"Het aantal coronabesmettingen in de VS loopt sterk op en is van invloed op de economie. Fed-voorzitter Powell zal volgende week in Jackson Hole wellicht duidelijk maken of dit consequenties zal hebben voor het monetaire beleid" blikte econoom Maarten Leen van ING vooruit.

"Uit de notulen van de Fed-vergadering van 27en 28 juli blijkt dat de Fed-bestuurders zich zorgen maken over het afgenomen vaccinatietempo en de opmars van de deltavariant. Niettemin lijkt de Fed erop aan te sturen om niet meer al te lang te wachten met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma", zei Leen, wijzend op meerdere Fed-vertegenwoordigers die zich in de afgelopen weken in die richting hebben uitgelaten.

Vrijdag zei voorzitter Robert Kaplan van de Dallas Fed in een interview met Fox Business Network echter dat hij zijn oproep om snel te beginnen met 'taperen' zal heroverwegen als het blijkt dat de verspreiding van de deltavariant de economische groei vertraagt.

"Het is afwachten of Jerome Powell [...] duidelijkheid zal verschaffen", aldus Leen.

Vrijdag gaat de bijeenkomst in Jackson Hole door. Dan is er ook aandacht voor het Franse consumentenvertrouwen, de inkomens en uitgaven van de Amerikaanse consument, de handelsbalans van de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Cijferseizoen op laatste benen

Het cijferseizoen is min of meer voorbij. Maandag zijn er geen cijfers en dinsdag alleen die van Boskalis. Wel houdt Prosus die dag nog een aandeelhoudersvergadering.

Woensdag is nog relatief druk met ASR Nederland, Kendrion en Neways. Donderdag openen Van Lanschot Kempen en Brill voorbeurs en HAL nabeurs nog de boeken. Vrijdag is het de beurt aan Sif, Alfen en Eurocommercial Properties.

Internationaal is de agenda nog leger, met op dinsdag alleen Best Buy, woensdag Salesforce.com en donderdag HP Inc.