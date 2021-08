Fed-havik Kaplan stelt pleidooi om te taperen ter discussie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Robert Kaplan, de voorzitter van de Dallas Fed, zei dat hij zijn oproep aan de Fed om snel te beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma zou kunnen heroverwegen als het erop lijkt dat de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus de economische groei vertraagd. Dit zei Kaplan in een interview met Fox Business Network vrijdag. Eerder deze maand pleitte de centrale bankier er nog voor dat de Amerikaanse centrale bank in september zou aankondigen om de obligatie aankopen een maand later te gaan afbouwen. Tijdens het gesprek met Fox zei Kaplan echter dat de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus 'een grote onpeilbare factor' is, waardoor een voortzetting van het soepele monetaire beleid wat hem betreft ook niet langer uitgesloten kan worden. "Het is in ons aller belang om de verspreiding te vertragen en op dit moment zitten we echt in een negatieve trend", zei hij. "Wat ik de komende maand, in aanloop naar de volgende Fed-vergadering, heel goed in de gaten zal houden, is of de verspreiding van de deltavariant een meer materiële impact heeft op vertraging van de vraag en bbp-groei. Als sprake is van een meer negatief effect, zou dat ertoe kunnen leiden dat ik mijn standpunt enigszins aanpas", zei hij. Bron: ABM Financial News

