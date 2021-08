Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.437,42 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.115,42 punten en de Nasdaq noteerde 1,0 procent hoger op 14.683,10 punten. Daarmee weten de Amerikaanse aandelenmarkten de licht opwaartse trend van donderdag verder uit te bouwen. De Amerikaanse aandelenkoersen werden deze week overmand door zorgen dat een toename van het aantal wereldwijde coronavirusinfecties en een vertraging van de Chinese economische groei het economisch herstel in de VS zou kunnen remmen. Zorgen over stijgende inflatieniveau's en signalen van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank een deel van zijn soepele monetaire beleid zal terugschroeven, wegen tevens op het sentiment. Nieuwe lockdowns om de verspreiding van het virus in te dammen zouden de toeleveringsketens verder onder druk kunnen zetten, zeggen marktvolgers. "We voorzien de komende maanden een periode van zeer sterke, maar ook zeer ongelijkmatige groei", zei strateeg Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. En als de hoge inflatie langer dan verwacht aanhoudt, "kan dit van invloed zijn op hoe snel de Fed moet blijven taperen als ze eenmaal zijn begonnen", zei hij. Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1694. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1684 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1674 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2,0 procent lager. Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Chicago Fed-activiteitenindex van juli, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van augustus en de bestaande woningverkopen in juli. Bedrijfsnieuws Deere opende voorbeurs de boeken. De winst van de fabrikant van zware landbouwmachines verdubbelde ruimschoots in het afgelopen kwartaal en de cijfers waren boven verwachting. Deere verhoogde daarom de winstverwachting voor heel het boekjaar. Het aandeel daalde 2,4 procent. Spotify Technology gaat tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dit bleek vrijdag uit documenten die de digitale muziekdienst indiende bij de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission. Met dit programma wil Spotify tot 10 miljoen eigen aandelen inkopen, te beginnen in het derde kwartaal van dit jaar. Er is maximaal 1 miljard dollar beschikbaar. Het aandeel won 5,3 procent. Applied Materials heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordwinst behaald als gevolg van de sterke behoefte aan chips, en de resultaten waren ook boven verwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie. Het aandeel noteerde 2,4 procent lager. China heeft een nieuwe, strenge privacywet aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.Als een verrassing komen de nieuwe regels niet. De voorbije maanden trok Beijing al een paar keer aan de bel bij verschillende grote Chinese techbedrijven om hun datagebruik. De Amerikaanse notering van Alibaba daalde 1,1 procent. De CEO van Johnson & Johnson, Alex Gorsky, wordt begin volgend jaar opgevolgd door Joaquin Duato. Gorsky wordt bestuursvoorzitter. Johnson & Johnson won 0,4 procent. Marker Therapeutics steeg 6,3 procent, nadat het biotechbedrijf een subsidie van ruim 13 miljoen dollar kreeg van het Cancer Prevention and Research Institute of Texas ter ondersteuning van een van zijn klinische onderzoeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.