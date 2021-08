AEX doet stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Bij een slot van 771,41 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,4 procent. Vorige week eindigde de index op 774,83 punten.

Volgens Justin Blekemolen is het de vraag "tot hoe ver de AEX index zal zakken".

"Binnen het stijgende trendkanaal kan de AEX namelijk terugzakken tot circa 740 punten, zonder dat daarbij de middellange termijn stijgende trend in gevaar komt." Volgens de beleggingsspecialist is er nog altijd opwaartse ruimte tot 800 punten voor de AEX.

De markt kon zich de afgelopen tijd optrekken aan positieve bedrijfscijfers. De AEX scherpte de afgelopen weken dan ook regelmatig zijn recordstand aan. Die blijft vooralsnog steken rond 776 punten.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen blijft positief over aandelen, vanwege de economische vooruitzichten en de voorzichtige houding van centrale banken ten aanzien van het afbouwen van de stimulering en de bedrijfswinsten.

Hij wees erop dat bijna 90 procent van de Amerikaanse ondernemingen die al winstcijfers rapporteerden, beter presteerden dan de verwachtingen.

"In Europa springt 62 procent van de ondernemingen over de lat van de consensusverwachting", aldus Aben. Van Lanschot Kempen behoudt het accent binnen de aandelenallocatie op de Europese markten.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voorziet meer volatiliteit. En hij rekent op een rotatie van groei naar waarde-aandelen en van VS naar Europa, waar cyclische aandelen het relatief beter zullen doen volgens de expert van JPMorgan.

Zorgen over China

Beleggers reageerden deze week bezorgd op tegenvallende economische data uit China, waar de deltavariant van het coronavirus aan terrein wint en zorgt voor een vertraging in het economische herstel.

"Azië speelt een grote rol in de toelevering van producten die in allerhande processen worden gebruikt. Nu Covid-19 weer aan een opmars bezig is in Azië, kan de aanvoerketen onder grotere druk komen te staan", merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op.

Analist Michael Hewson wees verder op de vastberadenheid van Beijing om bepaalde sectoren, zoals tech en luxe goederen, aan banden te leggen.

Vrijdag werd bekend dat China een strenge privacywet heeft aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag. Als een verrassing komen de nieuwe regels niet. De voorbije maanden trok China al een paar keer aan de bel bij verschillende grote Chinese techbedrijven om hun datagebruik.

Fed-notulen suggereren taperen eind dit jaar

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Die moest beleggers meer inzicht geven in een mogelijk moment waarop de Amerikaanse centrale bank gaat 'taperen'.

Uit de verslaglegging bleek dat de centrale bank vermoedelijk nog dit jaar zal beginnen met het afbouwen van het opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 120 miljard dollar per maand. De rente lijkt nog wel langere tijd laag te blijven.

"Ik verwacht dat ze [de Fed] volgende week meer duidelijkheid zullen geven", zei analist Randy Frederick van Charles Schwab, doelend op de bijeenkomst in Jackson Hole die eind volgende week plaatsvindt.

Volgens investment manager Friso Rengers van ING zal het geleidelijk terugschroeven, het zogeheten taperen, van het huidige obligatie-opkoopprogramma pas op zijn vroegst in december beginnen. "En ook zal het tempo ervan waarschijnlijk laag zijn."

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1682 en daarmee op weekbasis een procent lager in waarde. Nu het economisch herstel in het gedrang dreigt te komen en de Fed later dit jaar zal gaan taperen, is de dollar als veilige haven weer meer in trek.

Een vat WTI-olie werd deze week ruim 7 procent goedkoper en noteerde vrijdag rond 63 dollar. Beleggers maken zich zorgen over wat het haperende economische herstel betekent voor de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

In de AEX was Prosus, met een flink belang in het Chinese Tencent, de grootste daler, met een verlies van 9 procent. China nam deze week niet alleen een strenge privacywet aan, maar scherpte ook de regels voor internetbedrijven aan in een poging oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Onder meer het gebruik van neprecensies wordt aan banden gelegd en het weghalen van negatieve recensies zou niet langer mogen. Ook het gebruik van algoritmes moet voldoen aan nieuwe regels. Tencent, een belangrijke deelneming van Prosus, daalde deze week bijna 10 procent, ondanks sterke kwartaalcijfers.

In de hoofdindex werden de halfjaarcijfers van Just Eat Takeaway beloond met een koerswinst van ruim 9 procent. Just Eat Takeaway zal fors blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo verwacht ING.

Adyen ging met een plus van 11 procent op weekbasis aan kop in de AEX. De halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist waren volgens analisten een stuk beter dan verwacht. Diverse banken verhoogden dan ook hun koersdoelen en winsttaxaties.

Het cyclische ArcelorMittal daalde bijna 9 procent, nu de zorgen over een economische groeivertraging toenemen. Sectorgenoten Aperam en AMG, behoorden in de AMX tot de grootste dalers en verloren 7 tot 9 procent op weekbasis.

In de Midkap was TKH de uitblinker na publicatie van de halfjaarcijfers, waarop het veel fanmail kreeg van analisten. Het aandeel steeg deze week 10 procent.

Bij de smallcaps ging bouwer Heijmans 7 procent lager. Concurrent BAM daalde zo'n 4 procent.

Analisten waren te spreken over de cijfers van BAM, hoewel de outlook wel wat zwakjes oogde. De cijfers van Heijmans werden positief onthaald door analisten, maar beleggers waren vermoedelijk teleurgesteld door de voorziening van 34 miljoen die Heijmans moest nemen voor het project Wintrack II.

ForFarmers was met een verlies van ruim 9 procent de grootste daler in de AScX. Kepler Cheuvreux haalde het aandeel van zijn kooplijst, terwijl APG het belang in het veevoerbedrijf halveerde.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won deze week 11 procent. Ease2pay heeft de aankoop van verschillende parkeeractiviteiten voor 638.000 euro afgerond.

Fastned leverde 16 procent in. Woensdag bepaalde de Raad van State dat benzinestations ook laadpalen mogen plaatsen.