Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 468,80 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.808,04 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde ook een plus van 0,3 procent op 6.626,11 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.087,90 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden eerder op de dag lager, terwijl de zorgen van beleggers zich concentreerden op het monetaire beleid en de impact van de coronaviruspandemie op de wereldwijde groei. Gedurende de tweede helft van de handelsdag herstelden de beurzen. De krachten achter de recente zwakte blijven grotendeels onveranderd. Een toename van het wereldwijde aantal coronavirusgevallen, met door door de besmettelijke delta-variant, drukt op het sentiment. Ondertussen blijven beleggers gefocust op berichten van centrale banken voor hints over het toekomstig monetair beleid. "Voor nu, versterkt de agressievere toon van de Federal Reserve over zijn toekomstig beleid de volatiliteit op de aandelenmarkten, aangezien de markt op het punt staat zijn belangrijkste katalysator van winst te verliezen: goedkope liquiditeit", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend de producentenprijzen in Duitsland in juli op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 1,9 procent en 10,4 procent. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in juli op maandbasis gedaald met 2,5 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 2,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1681. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1686 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1674 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,7 procent lager. Bedrijfsnieuws Marks & Spencer rekent in het lopende boekjaar op een hogere winst na een sterke start van het jaar, waarbij in alle segmenten sprake was van groei. Het aandeel steeg 14,1 procent. Adyen, donderdag na cijfers al de uitblinker op de Amsterdamse beurs, won vrijdag na een serie koersdoelverhogingen nog eens 3,9 procent. Supermarktketen Morrisons steeg 4,2 procent, nadat het concern instemde met een overname door het Amerikaanse private equity bedrijf Clayton, Dubilier & Rice voor 7 miljard Britse pond. Volkswagen meldde zijn productie in zijn grootste fabriek in Wolfsburg vanwege een tekort aan halfgeleiders te verlagen. Het aandeel daalde 0,5 procent. In Parijs was Vivendi met een winst van bijna 2,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door Orange, dat circa 1,5 procent steeg. Alstom was met een verlies van zo'n 3,0 procent de sterkste daler. In Frankfurt ging Infineon aan kop met een winst van 2,5 procent. Covestro was hekkensluiter met een verlies van 1,2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.430,54 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.