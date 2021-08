Toch groen slot AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag toch met winst gesloten, na een moeizame opening.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 771,41 punten, hetgeen op weekbasis nog wel altijd een verlies betekende.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voorziet meer volatiliteit. En hij rekent op een rotatie van groei naar waarde-aandelen en van VS naar Europa, waar cyclische aandelen het relatief beter zullen doen volgens de expert van JPMorgan.

Maar dat is een lezing waar strateeg Sebastian Raedler van Bank of America het niet mee eens is. "Recente Amerikaanse macrodata dragen bij aan het bewijs dat de mondiale cyclus verzwakt, en dat betekent dat er geen verder opwaarts potentieel is voor Europese aandelen."

"Zwakkere groei betekent meer onzekerheid en, dus, hernieuwde kracht voor de dollar, en dat zal vooral op grondstoffen drukken", vulde Raedler aan. Hij heeft daarom een Onderwogen advies op mijnbouwaandelen.

Wel is Raedler het eens met Juvyns dat financials en waarde-aandelen te prefereren zijn boven groei-aandelen.

China heeft een nieuwe, strenge privacywet aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.

Macro-economisch was het een rustige dag. De Duitse producentenprijzen zijn in juli nog harder gestegen. In het VK daalden de detailhandelsverkopen.

De euro/dollar handelde op 1,1681 en olie werd ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen opnieuw aan de leiding. Donderdag was de Amsterdamse betaalspecialist de uitblinker na het presenteren van meevallende halfjaarcijfers, vrijdag genoot Adyen van een serie koersdoelverhogingen en steeg 3,9 procent.

Verder won ASMI 1,6 procent en sectorgenoot ASML 1,2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield en Heineken waren de grootste dalers en verloren 0,8 en 1,6 procent. Aegon gaf 1,2 procent prijs, maar het aandeel noteerde ook ex-dividend.

In de Midkap ging Fagron aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent . WDP volgde met 0,7 procent. Galapagos daalde 2,1 procent, nadat het aandeel donderdag ook al klappen kreeg na een negatief analistenrapport. Verder verloor Alfen 1,8 procent en TKH daalde 2,6 procent.

Bij de smallcaps ging CM.com 3,3 procent de hoogte in en won Lucas Bols 2,7 procent. Heijmans was na het publiceren van de halfjaarcijfers de gebeten hond en verloor 7,4 procent aan beurswaarde. Sectorgenoot BAM, donderdag onderuit na cijfers, leverde nog eens 2,5 procent in. De cijfers en de outlook van Heijmans waren volgens analisten best in orde. Maar de bouwer kondigde ook een voorziening van 34 miljoen euro aan.

Het lokaal genoteerde FastNed verloor 3,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De Dow en de S&P 500 index wonnen circa een half procent, terwijl de Nasdaq zelfs bijna een procent duurder werd.