Futures voorspellen rode opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,4 procent in het rood. Ook de Dow Jones index en Nasdaq staan op verlies.

Voor de Dow en S&P zijn daarmee de winsten in augustus zo goed als verdampt. Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus en de eventuele impact op het economisch herstel. In China is al een groeivertraging zichtbaar en marktkenners vrezen dat de problemen in de leveringsketen verder toenemen wanneer nieuwe maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen.

Verder houden beleggers er rekening mee dat de Federal Reserve zijn accommoderende beleid zal gaan afbouwen tegen het eind van het jaar. Eind volgende week vindt het jaarlijks symposium voor centrale banken plaats in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming. Beleggers hopen daar meer duidelijkheid van de Fed te krijgen over het precieze tijdstip.

Marktstrateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management rekent op een periode van sterke, maar wel onevenwichtige groei. En als de hoge inflatie langer dan verwacht aanhoudt, "kan dit van invloed zijn op hoe snel de Fed moet blijven taperen als ze eenmaal zijn begonnen."

De Cboe volatiliteitsindex noteerde vrijdag 7 procent hoger op ruim 23 punten, en daarmee het hoogste punt sinds mei.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig in de Verenigde Staten. Een vat WTI-olie werd bijna een procent goedkoper op 63 dollar. De euro/dollar handelde rond het middaguur op 1,1673.

Bedrijfsnieuws

Deere opende voorbeurs de boeken. De winst van de fabrikant van zware landbouwmachines verdubbelde ruimschoots in het afgelopen kwartaal en de cijfers waren boven verwachting. Deere verhoogde daarom de winstverwachting voor heel het boekjaar. In de voorbeurshandel noteerde het aandeel nog vlak.

Spotify Technology gaat tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dit bleek vrijdag uit documenten die de digitale muziekdienst indiende bij de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission. Met dit programma wil Spotify tot 10 miljoen eigen aandelen inkopen, te beginnen in het derde kwartaal van dit jaar. Er is maximaal 1 miljard dollar beschikbaar. Het aandeel Spotify lijkt zo'n 2 procent hoger te openen.

Applied Materials heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordwinst behaald als gevolg van de sterke behoefte aan chips, en de resultaten waren ook boven verwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie. Het aandeel gaat vrijdag een licht lagere opening tegemoet.

China heeft een nieuwe, strenge privacywet aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.Als een verrassing komen de nieuwe regels niet. De voorbije maanden trok Beijing al een paar keer aan de bel bij verschillende grote Chinese techbedrijven om hun datagebruik. De Amerikaanse notering van Alibaba gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend licht hoger gesloten. De S&P 500 index eindigde 0,1 procent in het groen op 4.405,80 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een stand van 14.541,79 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent bij een stand van 34.894,12 punten.