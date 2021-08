Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager, waarmee de markten er geen blijk van geven dat de dip van donderdag een koopmoment is.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 465,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.721,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 6.691,51 punten. De Britse FTSE leverde vrijdag 0,1 procent in op 7.053,26 punten.

Voorlopig moeten de aandelenmarkten het nu doen met geopolitieke ontwikkelingen, dalende grondstofprijzen, enkele macrocijfers en aanstaande aanpassingen in het monetaire beleid, in elk geval van de Amerikaanse Federal Reserve.

De producentenprijzen van Duitsland over juli stegen nog meer dan in juni. De Britse detailhandelsverkopen in juli lieten op maandbasis een onverwachte daling zien.

Olie noteerde vrijdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het lager op 63,38 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 66,30 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1675. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1679 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1677 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden onder de hoofdaandelen elf een plus, maar alleen Vivendi kwam daarmee boven het procent uit. Onder de minnen was vandaag het aandeel van Alstom een opvallende daler met een koersverlies van 1,8 procent. De koers van het aandeel Renault, dat donderdag ook al onder druk stond, zakte vrijdag 2,1 procent, en die van Pernod Ricard 2,3 procent.

In Frankfurt noteerden acht van de dertig aandelenkoersen uit de hoofdindex boven het slot van donderdag, aangevoerd door die van RWE waar 1,3 procent bij kwam. Het aandeel BMW leed vrijdag voorlopig het grootste verlies met een min van 2,2 procent.

Marks & Spencer rekent in het lopende boekjaar op een hogere winst na een sterke start van het jaar, waarbij in alle segmenten sprake was van groei. Het aandeel steeg in Londen ruim 10 procent.

Adyen, donderdag na cijfers al de uitblinker op de Amsterdamse beurs, won vrijdag na een serie koersdoelverhogingen nog eens 2,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 index eindigde donderdag 0,1 procent in het groen op 4.405,80 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een stand van 14.541,79 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent bij een stand van 34.894,12 punten.