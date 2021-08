Marks & Spencer verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Marks & Spencer rekent in het lopende boekjaar op een hogere winst na een sterke start van het jaar, waarbij in alle segmenten sprake was van groei. Dit bleek vrijdag uit een update van de Britse warenhuisketen. In de 19 weken tot 14 augustus steeg de groepsomzet van Marks & Spencer met 29 procent op jaarbasis en met ruim 4 procent ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Bij de verschillende segmenten: Food, Clothing & Home en internationaal was sprake van een dubbelcijferige groei ten opzichte van een jaar geleden, met respectievelijk 11, 92 en 40 procent. Vergeleken met voor de pandemie noteerden Clothing & Home en internationaal wel een krimp, terwijl Food met bijna 10 procent wist te groeien. Outlook De Britse retailer verhoogde vrijdag de outlook voor heel het lopende boekjaar 2022, dat in april begon, en rekent nu op een aangepaste winst voor belastingen die boven de eerder afgegeven bandbreedte van 300 tot 350 miljoen pond uitkomt. De problemen in de leveringsketen vormen wel een risico en kunnen druk zetten op de kosten en marges, waarschuwde Marks & Spencer vrijdag. Verder is het onzeker of de sterke consumentenvraag ook de rest van het jaar doorzet. De outlookverhoging wordt vrijdag beloond door beleggers. Het aandeel Marks & Spencer stijgt in Londen bijna 11 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

