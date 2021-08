Valuta: euro stabiel in rustige markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,1680 dollar in een rustige en afwachtende valutamarkt.

"Alle ogen zijn nu gericht op het symposium van centrale banken in Jackson Hole", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

"In de voorgaande jaren kwam het regelmatig voor dat de Fed op dit symposium duidelijke hints gaf over de richting van het monetair beeld. In reactie hierop lieten de financiële markten grote uitslagen zien. Nu zijn beleggers benieuwd naar signalen van Fed-voorzitter Powell over het besluit om te taperen. Als dat snel komt, dan kan de dollar nog even doorstijgen. Maar een mogelijke renteverhoging voor eind 2022 is al voor een deel in de wisselkoers van de dollar verwerkt. Als blijkt dat dit te vroeg is, dan kan de dollar wel weer onder druk komen te staan", aldus Boele.

Voordat het symposium in Jackson Hole van start gaat, let de markt maandag eerst op de serie inkoopmanagersindices over augustus.

De inflatie van Japan kwam over juli kwam op maandbasis net als in juni uit op 0,2 procent, terwijl zich op jaarbasis een daling aftekende.

De producentenprijzen van Duitsland over juli stegen nog meer dan in juni.

De Britse detailhandelsverkopen over juli lieten op maandbasis een onverwachte daling zien.

De euro noteerde vrijdag onveranderd op 1,1676 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3621 dollar.