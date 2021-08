AEX worstelt: index schommelt rond het vorige slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft vrijdag moeite om het groen te vinden.

Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX vrijwel vlak op 765,62 punten.

"Ten eerste moeten beleggers profiteren van deze periode van economische groei met dubbele cijfers om tactisch te investeren in heropening en reflatie", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Hij heeft een voorkeur voor Japanse aandelen, financiële waarden, energie- en grondstoffenaandelen, evenals bedrijven die blootgesteld zijn aan heropening in de VS en Azië. Wel waarschuwt Haefele beleggers zich voor te bereiden om meer volatiliteit.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voorziet meer volatiliteit. En hij rekent op een rotatie van groei naar waarde-aandelen en van VS naar Europa, waar cycliscbe aandelen het relatief beter zullen doen volgens de expert van JPMorgan.

Klik hier voor: opnieuw rotatie naar Europese waarde-aandelen

Het is vooralsnog een rustige handelsdag. De Duitse producentenprijzen zijn in juli nog harder gestegen. In het VK daalden de detailhandelsverkopen.

Verder is de macro-agenda voor vandaag leeg. In de VS letten beleggers vanmiddag nog op de kwartaalcijfers van Deere.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1674. Volgens Rabobank zal de dollar, net als de Japanse yen en de Zwitserse frank blijven profiteren van zijn status als veilige haven.

China heeft een nieuwe, strenge privacywet aangenomen. Met deze nieuwe wet wil Beijing het gebruik van consumentendata door techbedrijven aan banden leggen. De nieuwe wet gaat op 1 november in, zo meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.

Olie werd tot een half procent goedkoper, na reeds een fikse prijsdaling op donderdag.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen opnieuw aan de leiding. Donderdag blonk het aandeel uit na het publiceren van meevallende halfjaarcijfers. Vandaag volgde een serie koersdoelverhogingen en wint het aandeel nog eens 2,6 procent.

Ahold Delhaize wint 0,5 procent. Daarentegen dalen Unibail en Signify 1,4 en 1,6 procent. Aegon levert 1,4 procent in, maar noteert ook ex-dividend.

In de AMX wint PostNL 0,4 procent en ABN AMRO 0,2 procent. TKH en Galapagos leveren 2,4 en 3,2 procent in.

Bij de smallcaps valt Ajax op met een koerswinst van 2,4 procent. De meeste aandacht gaat echter uit naar de bouwers. Heijmans levert 5,9 procent in na de halfjaarcijfers. Analisten zijn te spreken over de cijfers, maar de markt lijkt geschrokken van een voorziening van 34 miljoen euro die de bouwer nam voor het project Wintrack II. BAM, gisteren onderuit na halfjaarcijfers, levert vandaag nog eens 5,6 procent in.