CPB: vooruitzichten Nederlandse economie blijven gunstig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie blijft zich snel herstellen, terwijl de vooruitzichten gunstig blijven. Dat blijkt vrijdag uit de augustusraming van het Centraal Planbureau. Het CPB voorziet nu een groei van de economie in 2021 van 3,8 procent en voor 2022 van 3,2 procent. In 2020 kromp de economie juist nog met 3,8 procent. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen licht op tot 3,6 procent in 2022 en daarmee blijft er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Voor dit jaar wordt de werkloosheid door het CPB geraamd op 3,4 procent. Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de begroting 2022. Op Prinsjesdag 21 september publiceert het CPB de zogeheten Macro Economische Verkenning (MEV). In die raming is alle besluitvorming van de begroting 2022 verwerkt. De ontwikkeling van de coronapandemie is volgens het CPB de belangrijkste onzekerheid bij de economische vooruitzichten. Indien onverhoopt weer grootschalige beperkingen noodzakelijk worden, zal dit de economische ontwikkeling direct raken, waarschuwde het planbureau. De overheidsfinanciën herstellen in lijn met de ontwikkeling van de economie. In 2021 is er nog een begrotingstekort van 5,3 procent, maar in 2022 daalt dit door het wegvallen van de steun en het aantrekken van de belastinginkomsten tot 1,8 procent. Door de snelle groei daalt de overheidsschuld dan gemeten als percentage van de economie al weer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.