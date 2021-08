Toch weer rode opening AEX verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een iets lagere opening tegemoet. Minder dan een uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,2 procent lager. De Stoxx600 index beleefde donderdag de slechtste dag in een maand. Daarbij stonden energie-aandelen onder druk door de dalende olieprijs, "maar ook aandelen van luxe-concerns als LVMH en Kering leverden in", zag analist Henry Allen van Deutsche Bank. Beijing lijkt rijke Chinezen steviger te gaan belasten. Dat is geen goed nieuws voor verkopers van luxe-mode en dure champagnes, meent Allen. In China staan de koersen vandaag ook weer stevig onder druk. Analisten van Deutsche Bank wijzen op macrodata die bevestigen dat de Chinese economische groei afneemt. Zij verwachten dan ook een renteverlaging van de People’s Bank of China. De Duitse producentenprijzen zijn in juli nog harder gestegen. In het VK daalden de detailhandelsverkopen. Verder is de macro-agenda voor vandaag leeg. In de VS letten beleggers vanmiddag nog op de kwartaalcijfers van Deere. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1683. Volgens Rabobank zal de dollar, net als de Japanse yen en de Zwitserse frank blijven profiteren van zijn status als veilige haven. Olie werd een half procent duurder, na de fikse prijsdaling op donderdag. Bedrijfsnieuws Na de goede halfjaarcijfers van donderdag, kreeg Adyen voorbeurs verschillende koersdoelverhogingen. Onder meer Credit Suisse, Kepler Cheuvreux, Jefferies en JPMorgan verhoogden hun taxaties voor de Amsterdamse betaalspecialist. Heijmans heeft in de eerste zes maanden van 2021 het onderliggend resultaat onder de prognoses zien uitkomen door een stevige voorziening van 34 miljoen euro voor het Wintrack II project. Heijmans verwacht ondanks deze voorziening dat de onderliggende EBITDA over 2021 op jaarbasis gelijk blijft. Over 2020 lag dit op 85 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend licht hoger gesloten. De S&P 500 index eindigde 0,1 procent in het groen op 4.405,80 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een stand van 14.541,79 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent bij een stand van 34.894,12 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

