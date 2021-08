Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft na de halfjaarcijfers van Adyen het koersdoel voor de Amsterdamse betaalspecialist verhoogd van 2.560 naar 2.960 euro, met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Paul Kratz. De expert was dan ook te spreken over de halfjaarcijfers, die hoger uitvielen dan voorzien. En het is volgens Kratz aanlokkelijk om die meevaller toe te schrijven aan de nieuwe klant eBay, maar dat is volgens hem niet terecht. Ook exclusief eBay liet Adyen een heel goede prestatie zien en deed het bedrijf het beter dan de markt. Kratz werd dan ook positiever over de winstontwikkeling dit jaar en de komende twee jaar. Voor 2021 mikt hij op een EBITDA van 645 miljoen euro, en in 2023 is dit zelfs 1,3 miljard euro. Het aandeel Adyen sloot donderdag op 2.523,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

