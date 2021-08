Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Op een settlement van 63,69 dollar, werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent goedkoper. De olieprijs daalt al een week vanwege de zorgen over de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus, die van invloed kan zijn op het economisch herstel en daarmee ook de vraag naar olie. Uit data van de Energy Information Administration bleek woensdag dat de vraag naar benzine in de VS is afgenomen, terwijl het zomerseizoen, waarin Amerikanen meer op pad gaan, nog een aantal weken duurt. Dit heeft volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank te maken met het toenemende aantal coronabesmettingen, "waarbij veel mensen de komende weken waarschijnlijk niet meer zullen reizen omdat ze bang zijn besmet te raken." Daarnaast zet ook de sterke dollar druk op olie en andere grondstofprijzen, aldus Fritsch. De dollarsterkte volgt op het verschijnen van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve woensdagavond, waaruit viel op te merken dat de Amerikaanse centrale bank verwacht nog dit jaar te gaan 'taperen'. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.